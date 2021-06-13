Windows 10 KB5003637 Güncellemesi Kritik Hatalara Yol Açıyor!

Windows 10 KB5003637 güncellemesi yeni sorunlara neden oldu. Bazı bilgisayarlarda görev çubuğunda sorunu yaşanırken bazı bilgisayarlarda ise yazıcılarda sorun meydana geldi. Sorunun ortaya çıkmasının ardından kısa süre içerisinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki, yeni güncelleme ile ortaya çıkan soru nasıl düzeltilir? Konuya dair detaylar haberimizde.

Windows 10 KB5003637 Güncellemesi Yeni Sorunlara Neden Oluyor

İlk olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde piyasaya sürülen Windows 10 kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Windows 10 günümüzde en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alıyor. Windows 10 işletim sisteminin bu kadar popüler olması elbette kendisini kusursuz yapmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için düzenli olarak güncelleme yayımlayarak kusursuz ve gelişmiş bir işletim sistemi sunmaya çalışıyor fakat bazı güncellemeler bazı sorunlara yol açabiliyor.

Teknoloji devi Microsoft, salı günü yeni bir güncelleme yayımladı. KB5003637 kod ismine sahip güncelleme, yüklendiği bilgisayarlarda çeşitli hatalara sebep oldu. Bu nedenden dolayı güncelleme yayımlandıktan kısa süre içerisinde kullanıcılardan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir Reddit kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde yayımlanan KB5003637 güncellemesinin görev çubuğunda yer alan tarih, saat ve sistem simgelerinin kaybolmasına neden olduğunu belirtti. Başka bir kullanıcı ise güncellemeye ilişkin olarak "Bilgisayarımı patatese çevirdi" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı, söz konusu güncellemenin bilgisayarın kullanılabilirliğini kelimenin tam anlamıyla bozduğunu söyledi. Bazı kullanıcılar, güncellemeyi bilgisayarlarına yükledikten sonra Yazdırma Biriktiricisi ile bazı sorunlar ile karşılaştıklarını belirtti.

Söz konusu güncelleme, otomatik bir güvenlik güncellemesi olduğundan dolayı bilgisayarlara otomatik olarak indirilip kuruluyor. Bu sebepten ötürü güncellemenin yüklenmesi kullanıcının tercihine bırakılmıyor.

Windows 10 Güncellemesi Nasıl Kaldırılır?

Microsoft tarafından yayımlanan ve yeni sorunlara yol açan güncellemeyi manuel olarak kaldırarak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak KB5003637 güncellemesini kaldırabilir ve karşılaştığınız sorunu çözebilirsiniz.