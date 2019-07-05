Windows 10 Kullanıcıları VPN Sorunu Yaşamaya Başladı

Windows 10 için yayınlanan son güncellemenin ardından VPN kullanan kişilerin bir kısmı bağlantılarında sorun yaşamaya başladı.

Windows 10'da VPN Sorunu Nasıl Çözülür?

VPN'i sanal özel ağ olarak tanımlayabiliriz. Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, internet sitelerine erişim sorunlarını ortadan kaldırmakta.

Kullanıcılar son zamanlarda Windows 10 üzerinden VPN kullanmaya çalışırken sorun yaşamaya başladı. Windows 10'a gelen bir güncelleme VPN platformlarında soruna yol açtı.

Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesinin bazı durumlarda VPN'i devre dışı bırakan bir soruna yol açtığı ortaya çıktı. Sorun Uzak Erişim Bağlantı Yönetimi'nin (RASMAN) bazı cihazlarda düzgün çalışmamasından kaynaklanmakta.

Bu sorundan dolayı kullanıcılar "0xc0000005" hatasını almaktalar. Kullanıcıların VPN profilini "Her zaman açık VPN" olarak yapılandırmasıyla ortaya çıkan bu sorun, sıklıkla tercih edilen VPN profillerini ve bağlantılarını etkilemiyor.

Sorunu maalesef Microsoft'un yazılım ekibinden başka kimse düzeltemeyecek. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız yeni yayınlanacak olan güncellemeyi beklemenizi veya sıklıkla tercih edilen bir VPN profilini kullanmanızı öneriyoruz.

Sizler Windows 10'da yaşanan VPN sorunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz böyle bir sorun ile karşılaştınız mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!