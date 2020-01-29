Windows 10 Kullanıcılarının Hayatını Kolaylaştıracak Yenilik!

Yaklaşık dört ay boyunca süren testlerin ardından Windows 10 kullanıcıları heyecanla beklediği yeni özelliğe kavuştu. İşte detaylar!

Bilgisayardan Çağrı Yapın!

Microsoft tarafından yapılan kapsamlı testler sonrasında bilgisayar üzerinden telefon aracılığı ile arama yapmak mümkün hale geldi. Test kullanıcıları için ekim ayında kullanıma sunulan bu özelliğin genel kitleye yansıması için detaylı testler yapıldı ve şimdi her şey hazır.

Your Phone isimli uygulama bildiğiniz üzere uzun bir süredir kullanımda. Bu uygulama ile telefonunuza gelen mesajları ve bildirimleri bilgisayarınızdan görebilme, hatta bazı modellerde daha kapsamlı (galeriye erişmek gibi) işlevlere sahip oluyordunuz. Artık yine aynı uygulama üzerinden çağrı yapabilmeniz de mümkün.

Telefon çağrısı başlatmak için direkt olarak uygulama içi çeviriciyi kullanabilir ya da kişiler listesinden seçim yapabilirsiniz. Tabii yalnızca çağrı yapma değil, aynı zamanda gelen çağrıları da yanıtlama özelliğine sahip olacaksınız. Gelen çağrıyı cevaplamak istemediğiniz durumlarda sesli mesaj göndermek ya da hazır ret mesajları atmak mümkün olacak.

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