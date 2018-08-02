Windows 10 Liderlik Koltuğunu Bırakmıyor

Uzun süredir Windows 7 ile rekabet içerisinde olan Windows 10 en sonunda liderliği tek başına yürütmeye başladı. StatCounter tarafından yayınlanan yeni istatistik verilerine göre Windows 10, yüzde 47 pazar payına ulaşmış durumda.

2018'in Temmuz ayı verilerini sunan ve bilgisayar pazarındaki Windows hakimiyetini açıklayan araştırma şirketi StatCounter, Windows sürümleri arasında en popüler versiyonun Windows 10 olduğunu duyurdu. Temmuz ayı içerisinde pazar payını yüzde 46.75'ten yüzde 47.25'e çıkarmayı başaran Windows 10, diğer sürümlere oranla ivmesini artırmaya devam ediyor.

Windows 7 Kullanım Oranı Düşüyor

Windows 10'un en büyük rakibi Windows 7 ise yavaş yavaş düşüşe geçmiş durumda. StatCounter verileri dahilinde Windows 7'nin yüzde 39,63'ten 39.06'ya düştüğünü söyleyebiliriz. Yine de pazarın büyük bölümüne hitap eden Windows 7'nin yıl sonuna kadar yüzde 35 seviyesine düşebileceği ve bu kullanıcıların Windows 10'a geçmesiyle birlikte Windows 10'un yüzde 50 barajını zorlayacağı düşünülüyor.

Haziran ayında yüzde 7.7 seviyesinde olan Windows 8.1 ise yüzde 7,56 oranlarına düşmüş durumda. Aynı zamanda pazarın en eski işletim sistemi Windows XP'nin yüzde 2,88'lik pazar payına sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Ayrıca Microsoft tarafından 2020 yılında desteği kesilecek olan Windows 7'nin o zamana kadar hala yüksek kullanım oranlarına sahip olacağı düşünülüyor.

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