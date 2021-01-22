Windows 10 Önyükleme Döngüsü Sorunu Ortaya Çıktı!

Salı günü yayımlanan güncellemeyi yapan bazı kullanıcılar Windows 10 önyükleme döngüsü sorunu ile karşı karşıya kaldı. Sorunun ortaya çıkmasının ardından kısa süre içerisinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki, Windows 10 güncellemesi ile ortaya çıkan soru nasıl düzeltilir? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Windows 10 Önyükleme Döngüsü Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için düzenli olarak güncelleme yayımlayarak kusursuz ve gelişmiş bir işletim sistemi sunmaya çalışıyor fakat bazı güncellemeler birtakım sorunlara yol açabiliyor. Salı günü yayımlanan güncellemede de ciddi bir sorun ortaya çıktı. Güncelleme işlemini gerçekleştiren bazı kullanıcılar, önyükleme döngüsü ile karşı karşıya kaldı.

Çok sayıda kullanıcı Reddit ve Microsoft forumlarında sorunlarını dile getirdi. Forumlarda söz konusu sorun ile ilgili sayfalarca yorum bulunuyor. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra bilgilsayarlarının otomatik onarım moduna geçtiğini söyledi. Numitron isimli bir Reddit kullanıcısı, Lenovo T14 marka dizüstü bilgisayarında söz konusu güncellemeyi yaptıktan hemen sonra bilgisayarın otomatik onarım moduna girdiğini söyledi.

KnightTime71 isimli bir kullanıcı da Microsoft forumunda, 13 Ocak tarihinde dizüstü bilgisayarının otomatik onarım moduna girdiğini, otomatik onarımın meydana gelen sorunu çözemediğini belirtti. Bilgisayarı güvenli modda başlatmak da sorunu çözmüyor. Windows 10’un en son güncellemesinin (KB4598242 ve KB4598229) yapılmasının hemen ardından böyle bir sorunun ortaya çıkmasının tesadüf olamayacağı düşünülüyor.

Numitron isimli Reddit kullanıcısı, sorun ile karşılaşanlara bir çözüm önerisinde bulundu. Numitron, güncellemelerin manuel olarak geri alarak çözülebileceğini söyledi ve bu işlemin nasıl yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu işlemi gerçekleştirmek için “dism /Image:C:\ /Cleanup-Image /RevertPendingActions” komutunu kullanabilirsiniz. Bu çözüm bazı kullanıcılarda işe yararken bazı kullanıcılarda ise işe yaramadı. Yani böyle bir sorun ile karşılaştıysanız söz konusu komut sorununuzu çözmeyebilir.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından yapılan açıklama, sorunun farkında oldukları ve sorunu çözmek için en kısa sürede yeni bir güncelleme yayımlayacakları duyuruldu. Güncellemenin ne zaman yayımlanacağı ise henüz belli değil. Microsoft firması, söz konusu sorundan ötürü tepkilerin odağı haline gelmiş durumda.