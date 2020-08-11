Windows 10'da Otomatik Sürücü Yükleme Dönemi Kapanıyor

Windows 10'da sürücüleri otomatik olarak yüklemek için aygıt yöneticisini kullananlardan biriyseniz, sizin için kötü haberimiz var: Microsoft, aygıt yöneticisindeki "Sürücüler için otomatik olarak ara" özelliğini devre dışı bıraktı. Windows 10 sürücü otomatik nasıl yüklenir?

Şimdiye kadar Windows 10 aygıt yöneticisiyle uygun sürücüler için Microsoft'un sunucularında arama yaparak sürücüler oldukça basit bir şekilde güncellenebiliyordu. Ancak Windows 10'da sürücüleri otomatik arama dönemi kapanıyor, bunun yerine Windows Update devreye giriyor.

Windows 10'da sürücüleri otomatik yükleme

Windows 10'da belirli bir donanım parçası için yeni sürücüler aramak istediğinizde, aygıt yöneticisi iki farklı seçenek sunuyordu: "Sürücüler için otomatik olarak ara", "Sürücüler için bilgisayarlara göre göz atın". Sürücüleri otomatik olarak ara seçeneği sayesinde internetten sürücü bulup hızlıca kurulabiliyordu.

Ancak Microsoft'un Windows 10'da uyguladığı son değişiklikle bakarsak çevrimiçi arama artık yok, bu nedenle teknik olarak "Sürücüler için otomatik olarak ara" yalnızca bilgisayar içerisinde arama yapabiliyor.

Windows 10'da çevrimiçi olarak yeni sürücüleri aramak istiyorsanız Windows Update'den yardım almanız gerekiyor. Ancak belirli bir donanım parçası için arama yapmalı ve birden fazla yeni sürücü bulunursa hangisini indireceğinizi seçmelisiniz.