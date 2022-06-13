Windows 10'un Sevilmeyen Özelliği Windows 11'e Geliyor

Microsoft, Windows 11'in görev çubuğuna yeni bir özellik ekliyor ancak muhtemelen umduğunuz özellik bu değil. Birçoğumuz sürükle ve bırak özelliğinin ve yeniden boyutlandırma ve taşıma yeteneğinin Windows 11'in oldukça basit görev çubuğuna ekleneceğini umarken, bunun yerine Microsoft, Windows 10 benzeri bir arama çubuğu ekleme kararı aldı.

Windows'un son raporlarında yeni bir 'Ara' kutusunu gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Bu, görev çubuğunun sol tarafında bulunacak. Windows 10 arama kutusundan daha küçük ve Windows 11'in genel görünümüne daha iyi uyuyor ancak işlev olarak hemen hemen aynı şekilde çalışması bekleniyor. Böylece bilgisayarınızdaki bir uygulamayı veya belgeyi veya internette bir web sitesini veya terimi aramak için kullanabileceksiniz. Windows Latest'e göre arama çubuğu dâhili olarak test ediliyor ve Windows 11'de ne zaman görmeyi bekleyebileceğimize dair henüz net bir bilgi yok.

Kullanıcılar Daha Bariz İstekler Yerine Eski Özelliklerin Sunulmasından Şikayetçi

İnsanların Windows 11'deki kısıtlı görev çubuğuyla ilgili şikayetlerini ele almak yerine Microsoft'un istenmeyen yeni özelliklerle uğraşıyor gibi görünmesi birkaç nedenden dolayı kullanıcıları sinirlenmiş durumda. Başlangıç ​​olarak Windows 11 görev çubuğu, dosyaları açmak için sabitlenmiş bir uygulamaya sürükleyip bırakma gibi önceki sürümlerde bulunan çeşitli özelliklerden hâlâ yoksun durumda. Ayrıca görev çubuğunu yeniden boyutlandıramıyor veya ekranınızın yanına taşıyamıyorsunuz. Bunlar Windows 11'in piyasaya sürülmesinden bu yana insanların istediği özelliklerden yalnızca birkaçı.

Ancak insanların istemediği şey ise hâlihazırda sorun yaşatmamasına rağmen yeni bir arama kutusuna sahip olmak. Windows 10'daki arama kutusu pek de kullanışlı değildi ve birçok kişi tek yapmaya çalıştığınız PC'nizde kayıtlı bir belgeyi aramakken, genellikle size çevrimiçi sonuçlar vermeye çalışan bir arama kutusuyla karşılaşmıştı. Arama kutusunun varsayılan ayarlarınız ne olursa olsun, Microsoft'un Bing arama motorunun yanı sıra Edge web tarayıcısını da kullanmaya itiyor olması kullanıcıları en çok rahatsız eden noktalardan birisi.

Microsoft'un büyük olasılıkla Bing ve Edge gibi iki büyük markanın kullanımını artırmak için bu yolu izlediği aşikâr ancak hâlâ test edilen bir özellik olduğundan ötürü ileride bu özelliğin kesin olarak dağıtıma sunulacağının garantisi elbette yok. Bu arada sevilen sürükle ve bırak özelliğinin sonraki büyük Windows 11 güncellemesinde kullanıcılara geleceğini sizlere aktarmıştık.