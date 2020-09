Windows 10 Temaları Kullanıcı Bilgilerinin Çalınmasına Neden Olabilir!

Teknoloji hızla gelişiyor ve bilgisayar korsanları da teknolojinin hızına bağlı olarak kendisini düzenli olarak yeniliyor. Modern sistemler geliştirildikçe önemli bilgileri ele geçirmek için ilkel yöntemleri kullanmayı bırakan bilgisayar korsanları, insanların bilgilerini çalmak için her zaman yeni yollar buluyor. Windows 10 temaları da bilgisayar korsanlarının son zamanlarda kullandığı yöntemlerden biri haline geldi.

Yakın bir zamanda Windows 10 için geliştirilen özel temalarda büyük bir güvenlik açığının olduğu keşfedildi. Güvenlik uzmanlarına göre bilgisayar korsanları Windows 10 işletim sistemini kullanan kişilerin bilgilerini ele geçirmek için özel temaları kullanma yöntemine başvurabiliyor. Kişilerin özel temalar oluşturmasına izin veren Windows 10, insanların cihazında yer alan özel verilerin ele geçirilmesinde önemli bir role sahip olabilir.

Bilgisayarda kullanılan seslerin, renklerin, duvar kağıdının ve fare imlecinin özelleştirildiği özel temalar, kişinin bilgisayarında kullanılmıyor aynı zamanda e-posta ve benzeri vasıtalarla insanlar ile paylaşılabiliyor. Bohops adlı kullanıcının Twitter üzerinden yayımladığı tweette bilgisayar korsanlarının özel temaları kurbanın kimlik bilgilerini ele geçirmek için kullanılabileceği konusunda Windows 10 kullanıcılarını bilgilendirdi.

Güvenlik uzmanı, temalarda yer alan söz konusu güvenlik açığını Microsoft'a bildirmesine rağmen şirketin kendisine verdiği cevap tasarım gereği bir özellik olduğu için güvenlik açığının düzeltilemeyeceği oldu. Güvenlik uzmanı ise bilgisayarını bu tür kötü amaçlı temalardan uzak tutmak isteyenlere ".themepack", ".desktopthemepackfile" ve ".theme" uzantılarını engellemesini tavsiye ediyor.

[Credential Harvesting Trick] Using a Windows .theme file, the Wallpaper key can be configured to point to a remote auth-required http/s resource. When a user activates the theme file (e.g. opened from a link/attachment), a Windows cred prompt is displayed to the user 1/4 pic.twitter.com/rgR3a9KP6Q