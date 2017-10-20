Windows 10'un Oyunlarda Hile Önleme Sistemi TruePlay Su Yüzüne Çıktı

Microsoft'un Windows 10 Fall Creators Update adını verdiği kapsamlı güncelleme kısa bir süre önce yayınlandı. Normalde oyuncular için Windows 10 güncellemeleri nadiren büyük yenilikler getirir; fakat bu sefer ciddi bir özellik Windows 10 işletim sistemine eklendi.

TruePlay adına sahip yeni özellik temel olarak bir hile engelleme aracı olarak düşünülebilir. Microsoft, Fall Creators Update'in sunacağı geliştirmelere ve yeni özelliklere değinirken TruePlay'in sözünü etmemişti. Muhtemelen bu sistemin etkilerini görmek ve daha geniş bir oyun kitlesi üzerinde test edebilmek amacıyla TruePlay önceden duyurulmadı.

TruePlay, oyuncular Windows 10 üzerinde oyun oynarken oyun sürecini sürekli izleyecek ve veri toplayacak. Microsoft, hangi verilerin toplandığını açıkça belirtmezken, bu verilerin sadece geliştiricilerle paylaşılacağını ifade ediyor. TruePlay'in çalışabilmesi için oyunların da bu özelliği desteklemesi gerekecek, özellik aktifleştiğinde ise sadece hile ve hack araçları kullanımı senaryolarında yaygın olarak karşılaşılan durumlar söz konusu olduğunda uyarılar verilecek.

Universal Windows Platform - UWP oyunlarında kullanılabilecek TruePlay'in çalışma yöntemi biraz ilginç. Oyuncular TruePlay'in oyun izleme özelliğini kapatabilme seçeneğine sahip olacaklar. Geliştiricler, oyunlarının sadece belli bölümlerini TruePlay ile koruma altına alabilecekler. TruePlay'i devre dışı bırakan oyuncular, oyunlarını oynayabilecekler, yani TruePlay oyunların çalışmasını engellemeyecek.

TruePlay'in ne kadar etkili olacağını kestirmek zor. Steam üzerinde Valve anti hile sistemi bile çoğu zaman yeterli olmuyor ve oyuncular CS: GO gibi oyunlarda hilecilerden sürekli şikayet ediyor. UWP oyunlarının sayısının az olması nedeniyle TruePlay'in işinin daha kolay olduğu söylenebilir.