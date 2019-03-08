Windows 10'un Yeni Güncellemesi FPS Sorununu Getirdi

Windows 10'un yeni güncellemesini indirdiyseniz size kötü bir haberimiz var. Microsoft tarafından 1 Mart'ta yayınlanan KB4482887 (OS Build 17763.348) güncellemesi ne yazık ki sorunları da beraberinde getirdi.

Kullanıcıların 1 Mart'ta gelen Windows 10 güncellemesini yaptıktan sonra bilgisayarlarında sıkıntıların başladığı gözlemlendi. Özellikle Windows 10'un Professional ve Home sürümlerinde görülen sıkıntılar, oyuncuların canını sıkmaya başladı. Eğer PUBG veya APEX Legends oyunlarından bir tanesini oynuyorsanız FPS sorunu yaşıyor olmanız gayet normal. Yeni gelen güncellemenin oyunlarda kullanıcıların sistemlerini kilitlediğini, USB bellek takıldığında farenin işlevini kaybettiğini ve grafik performanslarındaki düşüşlerin yaşandığı gibi sorunlar ile dikkat çekiyor.

Yeni gelen Windows 10 güncellemesinden sonra sık sık mavi ekran alıyorsanız yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. Sorunu Microsoft'un yazılımcılarından başkası düzeltemeyecek. Kullanıcılar Microsoft'un sitesi üzerinden şikayet kayıtları oluşturmaya başladı. Microsoft yetkililerinden konu hakkında bir açıklama bekleniyor. Yeni gelen güncelleme ile gelen sorunların ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor. Windows 10 güncellemesi hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Sizler yeni gelen güncellemeden sonra sık sık sorunlar yaşamaya başladınız mı? Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!