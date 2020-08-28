iPhone'un Sevilen Özelliği Windows 10'a Geliyor

Microsoft, bir sonraki Windows 10 güncellemesi için iPhone ve iOS’ten ilham alıyor olabilir mi? Öyle görünüyor ki, nadiren kullandığınız uygulamaları arşivlemenize izin verecek özellik, Apple’ın akıllı telefonlarında olan kullanışlı uygulamaları silme özelliğine çok benziyor.

Windows 10'a Uygulamaları Arşivle Özelliği Geliyor

Şu anda depolama alanından tasarruf etmek ve bir uygulamayı kaldırmak isterseniz, onu tamamen kaldırmanız gerekir; bu, tüm verilerin cihazınızdan da kaldırılacağı (silineceği) anlamına gelir. Fikrinizi değiştirir ve uygulamayı daha sonra yeniden yüklemek isterseniz, Microsoft Store’dan veya web sitesinden bulmanız, yeniden indirmeniz ve yeniden yüklemeniz gerekir. Windows Latest’ın haberine göre, Windows 10, uygulamaları yönetmenin yeni bir yolunu sunacak. Windows 10’un ilk sürümlerini deneyen kullanıcılardan bazıları varsayılan olarak açık yeni “Uygulamaları arşivle” seçeneğini görebiliyor.

Bu açıldığında, Windows 10 otomatik olarak uygulamayı arşivleyecek; uygulama esasen silinecek ancak ilişkili dosyalar ve ayarlar korunacak. Uygulamayı tekrar kullanmak istediğinizde Windows 10 otomatik olarak indirip yükleyecek ve tüm ayarlarınız, dosyalarınız korunmuş olarak kullanmaya devam edebileceksiniz.

Microsoft, “Depolama alanından ve internet bant genişliğinden tasarruf etmek için sık kullanmadığınız uygulamalar otomatik olarak arşivlenecek. Dosyalarınız ve diğer verileriniz kaydedilecek. Arşivlenmiş bir uygulamayı sonraki açışınızda tam sürümü geri yüklemek için internete bağlanacak.” diyor.

Sabit sürücünün kullanılmayan uygulamalarla dolmasını önlemek adına kullanışlı bir özellik. iPhone’larda kullanılmayan uygulamaların silinmesi özelliği harika bir şekilde çalışıyor, Windows 10’da da aynı şekilde sorunsuzca çalışacağını umuyoruz.