Windows 10 Xbox Oyun Çubuğu'na Görev Yöneticisi Özelliği Ekleniyor

Windows 10 Xbox Oyun Çubuğu için Görev Yöneticisi özelliği ekleniyor. Bu sayede, oyununuzu hiçbir şekilde kesmeden bilgisayarınızın sistem kullanımını kontrol edebileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Windows 10 işletim sisteminin sunulmasından sonra, oyunculara yönelik daha fazla adımlar atılmaya başlanmıştı. PC ve Xbox platformlarının birbiriyle tam uyumlu çalışmaları ve bu bağlamda da her iki platformun oyuncularının bir arada oynayabilmesi, Play Anywhere programı, Xbox Oyun Çubuğu ve PC için Xbox Game Pass, ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Microsoft şimdi de oyuncuları sevindirecek bir başka adım daha atmaya hazırlanıyor.

Windows 10 Xbox Oyun Çubuğu Geliştirilecek

Windows Central sitesine yansıyan habere göre, Windows 10 Xbox Oyun Çubuğu yenilikler ile geliştirilmeye devam edilecek. Artık bir sorun ile karşılaştığınızda Görev Yöneticisi bölümüne bakmak için, şu zamanda olduğu gibi Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak oyununuzu kesmek durumunda kalmayacaksınız.

Xbox Insider Merkezi üzerinden erişilebilir durumda olan yeni Xbox Oyun Çubuğu özelliği aşina olduğunuz Görev Yöneticisi gibi işlev gösterecek ama farklı olarak, açmak için Windows + G tuşlarına basmanız gerekecek. Bu da, oyun zevkinizi bölmeden etkin olarak çalışan oyun veya program fark etmeksizin her şeyi görüntülemenizi mümkün kılacak. Dilerseniz ekranınıza sabitleyerek, her daim gözünüzün önünde durmasını da sağlayabileceksiniz.

İşleyiş olarak trafik ışıklarına benzer bir durum söz konusu olacak. Kırmızı olanlar yüksek oranda kullanımı ve yeşil olanlar ise en alt seviyede kullanımı gösterecek. Sisteminizi gereksiz yere meşgul ettiğini düşündüğünüz programları da X’e tıklayarak kapatabileceksiniz. Bunun dışında, bilgisayarınızın işlemcisini, ekran kartı işlemcisini ve bellek durumunu kontrol altında tutabilmek de mümkün olacak.

Şu an için bu Xbox Oyun Çubuğu özelliğinin tüm Windows 10 kullanıcılarına ne zaman açılacağı belli değil. Bunun için Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamayı beklememiz gerekecek.