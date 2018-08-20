Windows 10 Yapışkan Notlar Uygulaması iOS ve Android'e Geliyor

Neredeyse her işletim sistemine ait yapışkan notlar uygulaması bulunuyor olmasına karşın Microsoft, Windows 10 Yapışkan Notlar uygulamasını Android ve iOS için geliştirme kararı aldı. Yapılan resmi açıklamayla birlikte Windows 10 Sticky Notes uygulamasının yakın zaman sonra mobil platformlara geleceği söylendi.

Windows 10 Sticky Notes, belki de Windows 10 işletim sisteminin en az dikkat çeken geliştirmelerini almıştı. Kısa bir süre önce yayınlanan güncellemeyle birlikte birçok yeni özellik kazanan Yapışkan Notlar, halihazırda yayınlanan not alma uygulamaları arasında en iyilerden biri olmayı başarmıştı. Kısa notlar almanıza yardımcı olmasının yanı sıra Windows Ink desteği, kalemle hatırlatma hatta Cortana uyumluluğu gibi özelliklere sahip olan Windows 10 Sticky Notes uygulamasının 3.0 sürümüyle daha da gelişeceği söylenmişti.

Thurrott isimli internet sitesinin elde ettiği bilgilerdeyse not alma uygulamasının Android ve iOS sürümlerinin geliştirilmeye başlandığı detaylarına er verildi. Windows 10’daki uygulamayla senkronize olarak çalması muhtemel olan Sticky Notes’un, ilk etapta Windows 10’daki bütün özelliklerini barındırmayacak olsa da sonraki günlerde yapılacak güncellemelerle bütün işlevlerine kavuşacağı ifade edildi.

Her ne kadar Microsoft’un bilgisayarda kullandığı uygulamaları mobil platformlara getirmesi sürpriz olarak görünse de yakın zaman önce strateji değişikliğine giden Microsoft, kendi mobil işletim sisteminden vazgeçerek, bütün uygulamalarını Android ve iOS için çıkarmaya başlamıştı. Office başta olmak üzere onlarca farklı uygulama yayınlayan şirket, önemli gelirler kazanmayı da başarmıştı.