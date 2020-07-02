Windows 10 Değişiyor! İşte Yeni Başlat Menüsü ve Gelecek Yenilikler

Microsoft, Canlı Kutucuklar’ı önemini azaltacak yeni Windows 10 Başlat menüsü tasarımı sunuyor. Yazılım devi yenilenen tasarıma ilk olarak bu yılın başlarında işaret etmişti, bugün Windows 10 test kullanıcıları için geliyor. Microsoft, blog gönderisinde “Başlat menüsünü uygulamalar listesindeki logoların arkasındaki düz renk arka plakaları kaldıran ve kutucuklara düzgün, kısmen saydam bir arka plan uygulayan daha şık bir tasarımla yeniliyoruz.” diye açıklıyor.

Yeni Windows 10 Başlat Menüsü

Aslında Başlat menüsündeki kutucuklardan oluşan arayüzün rengindeki azalma, onu biraz basitleştirecek ve gündelik kullandığınız uygulamaları bulmanızı kolaylaştıracak. Bu ufak bir değişiklik ancak kesinlikle Başlat menüsünün daha az karmaşık görünmesini sağlayacak ve benzer mavi rengi paylaşan birçok kutucuktan ayırt edilebilecek.

Alt + Tab'da Değişiklikler

Son Windows 10 derlemesi, yenilenmiş Başlat menüsünün yanı sıra Alt-Tab’da bazı büyük değişiklikler içeriyor. Microsoft, “Bugünkü güncellemeden başlayarak, Microsoft Edge’de açık tüm sekmeler sadece her tarayıcı penceresindeki etkin sekmede değil, Alt-Tab’da görünmeye başlayacak.” diye açıklıyor. Bu, deneyimli Windows kullanıcıları için biraz kafa karıştırıcı olabilecek bir değişiklik gibi görünüyor; neyse ki Microsoft klasik Alt-Tab deneyimine geri dönmenize izin verecek. Microsoft, geçmiş Windows 10 sürümlerinde Alt-Tab değişikleri denemişti, şirket her uygulamaya sekme eklemeyi planlıyordu. Microsoft, bu yılın sonunda bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde bu özelliği varsayılan olarak açık yaparsa oldukça fazla geri bildirim alacağı kesin.

Windows 10 Build 20161 ile Gelecek Diğer Değişiklikler

Microsoft, bu yeni Windows 10 derlemesi ile bazı küçük değişikler de yapıyor. Varsayılan görev çubuğu görünümü Xbox Live kullanıcıları için Xbox uygulaması, Android kullanıcıları için Telefonunuz uygulamasını sabitleme seçeneği ile daha kişiselleştirilebilir olacak. Bu, PC’de yeni hesap oluşturma veya ilk kez giriş yapma ile sınırlı olacak, bu nedenle görev çubuğu düzenleri değişmeden kalacak. Bildirimler artık hızlı bir şekilde kapatmanızı sağlayan, sağ üst köşede bir X işareti içeriyor. Microsoft, Windows 10’da Ayarlar uygulamasını da geliştiriyor. Genellikle eski Denetim Masası sayfasının sistem bölümüne yönlendiren bağlantılar artık sizi Ayarlar’daki Hakkında sayfasına yönlendirecek. Bu, genellikle Denetim Masası’nın sistem bölümünde bulunan daha gelişmiş kontrolleri barındıracak ve Microsoft, Ayarlar’ın Denetim Masası’na daha yakın olmasını sağlayacak daha fazla iyileştirmenin olacağının sözünü veriyor.