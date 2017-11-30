Windows 10 Yüklü Cihaz Sayısı 600 Milyona Ulaştı

Microsoft, Windows 10 ekosisteminin ulaştığı noktayı rakamlarla açıkladı. Konuyla ilgili bu yılki ikinci Windows 10 istatistik güncelleştirmesini paylaşan şirket, Windows 10 çalıştıran cihaz sayısının 600 milyon rakamına ulaştığını bildirdi. Cihazlar arasında PC’ler, tabletler, Xbox One konsollar, HoloLens başlıklar, Surface Hub cihazları ve telefonlar da bulunuyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin bugünkü yıllık genel kurul toplantısında en güncel rakamları paylaştı.

Yazılım devi, başlangıçta Windows 10'u 2018 yılına kadar 1 milyar cihazda çalıştırmayı planlıyordu ancak bu hedefin fazla iddialı olduğuna karar veren şirket, 1 milyar rakamına ulaşmanın daha uzun süreceğini itiraf etti ve bu hedeften geçtiğimiz yıl vazgeçti.

Microsoft, Mayıs ayında gerçekleşen bir konferansta, Windows 10'un 500 milyon cihazda çalıştığını açıklamış, kısa bir süre önce ise Windows Phone'dan tamamen vazgeçtiklerini duyurmuştu. Dolayısıyla şirketin '1 milyar cihaz' hedefinde mobil platformun pek bir etkisinin olmayacağını söylemek yerinde olacaktır.

Microsoft'un bu yılın başlarında 550 milyon aktif Windows 10 aygıtını Haziran ayı sonuna kadar hedeflediğini, Eylül ayının sonuna kadar da 575 milyon kullanıcıya ulaşmak istediğini belirtmişti. Microsoft'un Kasım ayında 600 milyon kullanıcıya ulaştığını düşünürsek, çizilen plan işliyor gibi gözüküyor. Bununla birlikte yazılım devinin 1 milyar hedefine ne zaman ulaşabileceği de en büyük soru işaretlerinden bir tanesi.

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