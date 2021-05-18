Windows 10'da Fidye Yazılımı Engelleme Özelliği Nasıl Etkinleştirilir?

Windows 10'da fidye yazılımı engelleme özelliğinin olduğunu biliyor muydunuz? İşletim sistemi ile birlikte yerleşik olarak gelen özellik sayesinde bilgilsayarınızı fidye yazılımlarına karşı koruyabilirsiniz. Bu özellik etkin olarak gelmediğinden ötürü manuel olarak aktif etmeniz gerekiyor. Peki, bu işlem nasıl yapılır? Merak edilen soru ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Fidye yazılımı nedir sorusu özellikle siber suçluların hedefi haline gelmemek isteyen kullanıcılar tarafından çok sık bir şekilde sorulan soruların başında yer alıyor. Bilgisayar korsanları, bu saldırı türü ile insanlardan para almayı amaçlar.

Fidye yazılımı ile gerçekleştirilen siber saldırılar, kullanıcının cihazında yer alan önemli verilerin şifrelenmesi ile gerçekleştirilen bir siber saldırıdır. Bu saldırılar genellikle kurumsal cihazlara yapılır fakat normal kullanıcıların da bu tür saldırılara karşı istisna olmadığının altını çizmek gerekiyor.

Fidye yazılımı saldırılarından korunmak için güvenlik yazılımları kullanmak büyük bir öneme sahiptir. Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarınızda varsa güvenlik yazılımı yüklemeden kötü amaçlı yazılımlara karşı korunabilirsiniz.

Windows 10'da yer alan özellik, fidye yazılımı saldırılarını önleme konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor. Elbette yüzde 100 oranında koruma sağladığı söylenemez çünkü bazı kötü amaçlı yazılımlar, güvenlik yazılımlarını aşabiliyor. Kötü amaçlı yazılımlara karşı tam koruma sağlamak için e-postalarda yer alan dosyalara ve kötü niyetli olabilecek bağlantılara tıklamamalısınız.

Windows 10'da Fidye Yazılımı Engelleme Nasıl Açılır?

İlk olarak "Windows + I" klavye kısayolunu kullanarak Windows Ayarları penceresini açın.

Açılan ayarlar penceresi üzerinden "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın.

Sol kısımda bulunan "Windows Güvenliği" sekmesine tıklayın.

"Virüs ve tehdit koruması" seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından yeni bir pencere açılacaktır.

Açılan pencere üzerinden "Fidye yazılımı korumasını yönet" seçeneğine tıklayın.

Son olarak "Denetimli klasör erişimi" seçeneğini aktif hale getirin. Bu seçenek, sisteminizde yer alan dosyaları, klasörleri ve bellek alanlarını kötü amaçlı uygulamaların yetkisiz değişikliklerinden korur.

"Denetimli klasör erişimi" isimli seçeneğin yer aldığı sayfada herhangi bir fidye yazılımı saldırı durumunda hesaptaki dosyaları kurtarabileceğiniz seçenek de mevcut. "OneDrive'ı Ayarla" butonuna tıklayarak bu ayarı gerçekleştirebilirsiniz.