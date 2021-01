Windows 10X ile Chrome OS Benzerlik Gösteriyor

Windows 10X işletim sistemi sızdırıldı. Microsoft tarafından ele alınan işletim sistemi genel olarak Chrome OS’a benzerliği ile öne çıktı. Microsoft’un hafif işletim sistemi olarak geliştirdiği 10X’in Google tarafından geliştirilen Linux tabanlı işletim sisteminde yer alan bazı sevilen özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı.

Microsoft’un geliştirdiği hafif işletim sistemi, Google’ın açık kaynaklı işletim sisteminde yer alan bazı popüler özelliklerle gündeme oturdu. Sızdırılan bilgilere göre işletim sistemindeki benzerlikler içerisinde Google’ın işletim sistemindeki görev çubuğu ve genel olarak bildirim özellikleri yer alıyor. Microsoft’un işletim sistemini daha kullanıcı dostu hale getirmek için atmış olduğu adım, kullanıcıların beğenisini kazandı.

Microsoft’un 10X’i yaklaşan Surface Neo gibi katlanabilir ve çift ekrana sahip elektronik cihazlar üzerinde çalışacak hafif bir sistemi olarak duyurulmuştu. Şirket, 2020 yılı boyunca işletim sisteminde bir dizi değişikliğe gitti. 10X’in katlanabilir ve çift ekranlı cihazlar yerine tek ekranlı dizüstü bilgisayarda çalışacağı söylendi. Verge tarafından paylaşılan son bilgilere göre yeni işletim sistemini çalıştıracak cihaz türleri bir Chromebook ile benzer özelliklere sahip.

Microsoft’un geliştirdiği işletim sistemi, normal bir işletim sisteminden çok Windows 10’un basit bir sürümü olarak görünüyor. Kullanıcılar, yeni işletim sistemini eski Windows işletim sistemli bir bilgisayara yüklemek istiyor olsa da işletim sisteminin sadece yeni donanımlara özel olarak geliştirdiği biliniyor. İşletim sisteminin sahip olduğu özelliklere bakıldığında bunun neden bu kadar çok istendiğini açık bir şekilde anlaşılabiliyor.

İşletim sisteminin yeni arama bölümü, önerilen uygulamalar ile son açılan uygulamaları birleştirerek kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca beyaz alanın verimli kullanılması, Windows’un bu sürümünü daha göze hoş getiren faktörler arasında yer alıyor.

Sızdırılan bilgilerle birlikte ayrıca işletim sisteminin açılış animasyonu da ortaya çıkmış oldu. Dosya yöneticisinin de oldukça kısıtlandığı görülüyor. Verge’e göre bu kısıtmala Microsoft’un kullanıcılarının OneDrive kullanmasını istemesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle dosya yöneticisi ile yapılabilecek şeyleri çok sınırlı tutuyor.

here's the new File Explorer in Windows 10X, and also the GIF keyboard is still shipping to give you memes at your fingertips https://t.co/17xVLXTpsO pic.twitter.com/O3des4T668