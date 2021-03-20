Windows 10X Çıkış Tarihi Ertelendi! Yeni Tarih Ne Zaman?

Microsoft, Windows 10X çıkış tarihi için erteleme kararı aldı. Peki, şirketin aldığı karar ile kullanıcılar tarafından uzun bir zamandan beri beklenen işletim sisteminin piyasaya sürüleceği yeni tarih ne zamana ertelendi?

Windows 10X Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Microsoft, Windows 10X ile ilgili planlarını beklenenden de çok iyi bir şekilde gizli tutmaya çalıştı. İşletim sistemini çift ekrandan tek ekrana geçirdikten sonra Windows 10X'in ne zaman çıkacağı ve kullanıcıların bunun için ne kadar daha beklemesi gerektiği konusunda sessizliğini korumaya devam etti.

Microsoft, mayıs ayında Windows Central'a yaptığı açıklamada Windows 10X'in bu yılın ilk yarısında tek ekranlı PC'ler için piyasaya sürmeye başlanmasının planlandığını söyledi. Şirketin bunu yapabilmesi için aralık ayında Windows 10X için ilk adımları atması gerekiyordu ancak bu ne yazık ki gerçekleşmedi.

Windows Central'ın haberine göre şirket bu yılın başlarında işletim sisteminin sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlamak için Windows 10X'in lansmanını biraz daha ileri tarihe çekme kararı verdi. Microsoft, aynı kaynağa göre ilkbaharın sonlarında Windows 10X için harekete geçmeye başlayabilir ve tek ekranlı PC'ler için bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülebilir.

Bazı kullanıcıların işletim sisteminin Win32 uygulama desteğine sahip olup olmayacağına dair soru işaretleri olabilir. Şirket, işletim sistemini daha çok düşük özelliklere sahip bilgisayarlara göre geliştirildi. Öte yandan eski uygulamalar çeşitli sorunlara yol açabilir. Bütün bunlar göz önünde tutularak işletim sisteminin Win32 uygulama desteğine sahip olmamasının iyi bir fikir olacağı görüşünde buluşuldu ve işletim sisteminin Win32 uygulama desteğine sahip olmayacağı belirtildi.

Windows 10X'in düşük donanıma göre geliştirilen bir işletim sistemi olacağındaki planlamalarda herhangi bir değişiklik olmadı. Bu, Windows 10X'in daha çok eğitim ve kurumsal odaklı bilgisayarlarda kullanılabileceği anlamına geliyor. Microsoft'un planlarında başka bir değişiklik daha olmazsa işletim sistemi 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmeye başlayacaktır.

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