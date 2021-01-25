Windows 10X'i Mobilde Çalıştırdılar! Performansı Şaşırttı

Windows 10X mobilde nasıl görünüyor? Düşük sistemli bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X'in mobil performansı kullanıcıları şaşırtıyor. Microsoft Lumia 950 XL ile yapılan testlerde Windows 10X'in bekleneden başarılı olduğu gözlemlendi. Microsoft, yeni bir mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor olabilir mi?

Akıllı telefonların ilk zamanlarında Android ve iOS piyasadaki tek platformlar değildi. Akıllı telefonların popülaritesinin artmasıyla Microsoft, Windows platformunu cep telefonlarına getirmeye çalıştı, ancak aynı popülariteyi kazanamadı ve sonunda yok oldu. Fakat yeni bir eşleştirme, Windows 10X sürümünün eski bir Nokia Lumia telefonunda nasıl çalıştığını gösteriyor.

Lumia 950 XL 2015 yılında tanıtılan ve zamanının amiral gemisi modellerinden biriydi. Geliştiricilerin Windows Phone ile çalışabilmesi için birinci sınıf donanıma yer veren cihaz, 6 yıl sonra yeniden gündemde. Geliştirici Gustave Monce tarafından gerçekleştirilen testte, Windows 10X çalıştıran Lumia 950XL performansı merak uyandırdı.

(Geliştiricinin Twitter'da paylaştığı videoların birleştirilmiş hali.)

Windows 10X Lumia 950XL performansı şaşırtıyor

Windows 10'un yaklaşmakta olan yeni sürümü Windows 10X, özellikle düşük sistemli bilgisayarlar için tasarlandı. Windows 10'un "lite" varyantı olarak adlandırılan yeni sistemin Nokia Lumia 950 XL'de ise neredeyse mükemmel şekilde çalışması ise tartışma konusu oldu.

Ekran görüntülerinde görüldüğü üzere, Windows 10X arayüzü cihaza oldukça iyi uyuyor. Ancak -doğal olarak- şu anda otomatik ekran döndürme, hücresel ağ ve kamera gibi pek çok özelliğin çalışmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Geliştirici Gustave Monce'nin videosuna göre, Windows 10X'in dokunmatik entegrasyon ve farklı ekran boyutlarına göre ölçeklenebilir olduğunu söylemek mümkün. Videonun ilk dakikalarında gecikmeler gözlemlenebilir, ancak bu muhtemelen Lumia 950XL'nin eskiyen donanımdan kaynaklanmakta.

Windows 10X'in mobil performansı bir hayli başarılı olsa da, eski bir akıllı telefonun masaüstü sınıfı yazılımı çalıştırdığını görmek kullanıcıları heyecanlandırmış durumda. Kendi akıllı telefonunuzda Windows 10X'i test etmek isterseniz, geliştiricinin adım adım gösterdiği yükleme talimatlarını takip edebilirsiniz.

Geliştiricinin paylaştığı görsellere bakarsak sistemin mini bir Windows 10'a benzediğini, ancak dokunmatik ve küçük ekranlara çok daha iyi uyarlanmış durumda olduğunu söylemek mümkün. Sizce Microsoft yeniden mobil pazara girecek bir işletim sistemi geliştiriyor olabilir mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.