Windows 10X Ne Zaman Çıkacak Diye Soranları Üzecek Gelişme!

Windows 10X ne zaman çıkacak sorusu, Microsoft kullanıcılarının uzun bir zamandan beri merak ettiği soruların başında geliyor ancak son zamanlarda ortaya atılan bir iddiaya göre Surface Neo gibi katlanabilir cihazlar için geliştirilen işletim sistemi hiçbir zaman gelmeyebilir.

Windows 10X Ne Zaman Çıkacak Sorusuna Üzücü Yanıt

Windowst Latest'teki habere göre Microsoft'un planları hakkında bilgili olduğunu ileri süren kaynaklar, Surface Neo gibi çift ekranlı, katlanabilir ve hafif cihazlara yönelik işletim sistemi olması beklenen Windows 10X hiçbir zaman piyasaya sürülmeyebilir.

İlk olarak 2019 yılının ekim ayında gerçekleştirilen Surface etkinliğinde duyurulan Windows 10X, Windows işletim sisteminin en yeni sürümlerinden biri olarak tanıtılmıştı.

Windows 10X, ortaya çıkışından bu yana işletim sistemi hakkında oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Bu bilgilere göre işletim sistemi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek bir işletim sistemi olmaktan çok daha hafif cihazlarda kullanılmaya yönelik geliştirilen bir işletim sistemi olarak kullanıcılarının karşısına çıkacaktı.

Daha basit bir biçimde ifade etmek gerekirse Windows 10X, Microsoft'un popüler işletim sisteminin daha basitleştirilmiş bir işletim sistemi olması planlanıyordu. Windows'un hafif sürümünden kasıt, işletim sisteminin kullanıcıların video izlemek ve internette gezinmek gibi temel işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak olmasıydı. Bu yönüyle Google'ın işletim sistemlerinden Chrome OS'e rakip olabilecek muhtemelen en büyük işletim sistemlerinden biri olmaya adaydı.

Windows 10X, Windows 10'da alışılan başlat menüsünü tamamen değiştirerek kullanıcılara yepyeni bir görünüm sunacaktı. Basit bir işletim sistemi olarak geliştirilmesinden ötürü en önemli önceliği kullanıcılara çok fazla pratiklik sunmaktı. Bu nedenle sık kullanılan uygulamalar dahil olmak üzere bir cihazda yapılabilecek her şey işletim sistemini kullanan herkesin elinin altına getirilmişti.

Şirket daha sonra tek ekranlı cihazları da kapsamına alarak işletim sisteminin kullanılabileceği cihaz miktarını arttırmıştı. İşletim sisteminin çift ekranlı sürümünün en az 2022 yılına kadar çıkması beklenmiyordu.

Görünüşe bakılırsa Microsoft'un Windows 10X'i piyasaya nasıl süreceğine dair kafasında hala soru işaretleri var. Şirketin planları hakkında bilgisi olan kişiler, Windows 10X'in yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini söyledi. Buna ek olarak işletim sisteminin tamamen iptal edilmesi, kullanıcılarla hiçbir zaman bulaşmaması veya başka bir amaçla kullanılması da mümkün görünüyor.

Şirketin eğer işletim sistemini başka bir amaçla kullanmak gibi bir planı varsa Windows 10X'in bazı ilgi çekici özellikleri Windows 10'a gelebilir çünkü Microsoft'un yeni işletim sistemindeki bazı özellikler çoğu kullanıcının beğenisini kazanmıştı. Microsoft'un söz konusu işletim sistemini en iyi şekilde nasıl değerlendireceğinin yolunu bulacağı düşünülüyor ancak en azından şimdilik elimizde daha fazla bilgi bulunmuyor.