Windows 11 2022 Güncellemesi Çıktı!

Geçen sene piyasadaki yerini alan Windows 11, önemli bir takım değişikliklerle kullanıcılara sunuldu. İşletim sistemi kullanılmaya başlandığında önemli eksiklikleri gün yüzüne çıktı. Ancak Windows 11 2022 güncellemesi sayesinde işletim sistemindeki eksiklikler giderilmekle birlikte daha sezgisel bir kullanım elde ediliyor.

Güncelleme, Windows 1122H2 olarak da biliniyor. Bugün (21 Eylül 2022) itibari ile Microsoft tarafından sunulmaya başlandı. Firma, güncellemeleri bölge bölge dağıtacağını ve tüm güncellemelerin tek seferde gelmeyeceğini duyurdu. İşletim sistemini kurduktan sonra belirli aralıklarla Ayarlar > Windows Update sekmesine göz atarak güncellemeleri yakından takip edebilirsiniz.

Windows 11 2022'deki Yenilikler

Windows 11 için gelen güncelleme, Başlat menüsü başta olmak üzere Görev Çubuğu ve Dosya Gezgini gibi kısımlara önemli yenilikler getiriyor. Dosya Gezgini'ne gelen Sekme özelliği işletim sisteminin kullanılabilirliğini önemli ölçüde pozitif açıdan etkiliyor. Birden fazla pencerenin hepsi tek bir Dosya Gezgini penceresinde açılabiliyor.

Yeni gelen güncelleme ile birlikte Başlat Menüsü bir kere daha elde geçirildi. Başlangıç'ta sabitlenen uygulamalar Android ve iOS'da olduğu gibi klasörler halinde gruplanıyor. Böylece hem alan tasarrufu hem de tamamen temiz bir masaüstü görünümü elde etmeyi sağlıyor.

Görev Çubuğu üzerindeki önemli düzenlemeler de gündemde. İlerleyen dönemde de bu alanda değişikliklerin devam edeceği söyleniyor. Yeni güncelleme ile Windows sürümlerindeki sürükle - bırak seçeneği geri dönüyor.

Windows 1122H2'deki Diğer Yenilikler Nelerdir?

Tasarımsal değişiklikler ve iyileştirmeler

Erişilebilirlik alanında yenilikler (Canlı Altyazı)

Odak ve ''Rahatsız Etmeyin'' modlarında iyileştirmeler

Windows 11 2022 güncellemesi an itibariyle başlasa da yıl içerisinde birçok yeni özellik daha gelecek. Ciddi etki yaratabilecek özelliklerin gelmesi Ekim ayı içinde bekleniyor. Windows Insider tarafından test edilen özelliklerin tamamı güncellemeye dahil olmasa da Ekim ayında özelik güncelleştirmeleri üzerine yoğunlaşılacak.