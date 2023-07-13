Windows 11’e 3D Emoji Özelliği Geldi!

Microsoft uzun zamandır kullanmış olduğu emoji panelini değiştirme kararı aldı. Windows Insider Preview Build (25905) ile gelen yeni emojiler boynuzlu at, hayalet gibi birçok alanda çeşit sunuyor. Güncelleme ile gelen bu emojiler 3D olma özelliğini taşıyor.

Microsoft, Yeni Özelliği ile Mesajları Süsleyecek

Microsoft’un yeni emoji güncellemesi geçtiğimiz yıl Microsoft Teams'de yayınlanan emoji seçenekleriyle benzerlik gösteriyor. Şirketin bünyesine yeni katılan bu 3D emojiler, Microsoft'un uzun süredir üzerinde çalıştığı uygulamaların başında geliyor. Teknoloji şirketinin daha önce Windows 11'de denediği yeni emojiler bugünkü 3D emoji güncellemesinin temelini oluşturuyor.

Microsoft yeni uygulama hakkında "Windows 11'deki yeni 11 COLRv1 renkli yazı tipi biçimi, sistemin 3B benzeri bir görünümle daha zengin emoji görüntülemesini sağladığını" ifade etti. Şirket, açıklamaya ek olarak Windows 11'e özel olarak getirdiği bu güncellemeyi bazı uygulama ve tarayıcılarda da kullanılmasına izin vereceğini açıkladı.

Windows’un yayınladığı yeni emoji uygulamasını denemek için Windows Insider programına kaydolmanız gerekiyor. Eğer üye iseniz güncellemeleri indirerek emojileri kullanabilirsiniz.