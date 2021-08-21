Windows 11 Anketi: Kullanıcıların Yarısı Hayal Kırıklığı Yaşadı

Windows 11 anketi birçok kullanıcının dokunmatik cihazlara yöneleceğini gösteriyor. Ankete katılan kullanıcıların yarısından fazlası, çok fazla beğenmemesine rağmen hemen Windows 11'e geçmek istiyor.

Windows 11 iki ay önce piyasaya sürüldü ve o zamandan beri pek çok kullanıcı Windows Insider önizleme derlemeleri, sosyal medya gönderilerini gözden geçirme veya medya kuruluşlarından gelen Windows 11 haberlerini tüketme deneyimleri aracılığıyla yeni nesil işletim sistemi hakkındaki görüşlerini ortaya koydu.

Windows Report, Windows 11'le ilgili bir tüketici perspektifi anketi gerçekleştirerek bu görüşlerin bir parçasını yakalamayı başardı. Ankette ABD, Hindistan, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya dahil olmak üzere 177 ülkeden 11.097 kişiye danışıldı.

Windows 11'in henüz resmi bir çıkış tarihi yok, ancak piyasaya çıkan yeni bilgisayarlar için Ekim ayında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

Yine de kullanıcılar yeni nesil işletim sistemi hakkında, özellikle de Windows 11'in yeni tasarımı hakkında şimdiden kritik görüşler oluşturdu. En göze çarpan değişiklik, Başlat Menüsü'nün görev çubuğunun ortasına taşınmasıdır. Yani Dosya Gezgini, Edge tarayıcısı ve daha fazlası da orada bulunur.

Microsoft, Windows 11 anketini beğenmeyecek

Ankete katılanların yarısından fazlası (%53) yeni tasarımın "harika" olduğuna inanıyor, ancak geri kalanlar çeşitli nedenlerle Windows'un yeni görünümünden memnun değil.

Yaklaşık beşte biri Windows 11'in Windows 10'a çok benzediğine inanıyor, %13'ü bundan hiç hoşlanmadığını ve yükseltme yapmayacağını, %7'si daha büyük revizyon beklediğini ve %6'sı yeni tasarımın macOS klonu olduğuna inanıyor.

Yeni tasarımı beğenmedikleri için yükseltmeyi reddeden %13'e gelince biraz da şanslı gibi görünüyorlar. Redmond merkezli teknoloji devi, Windows 11'i sevmeyen kullanıcılara yükseltmenin ilk 10 günü içinde Windows 10'a geri dönme seçeneği sunuyor.

Windows Report ayrıca anket katılımcılarına Windows 11'in en çok hangi yönünün dikkat çektiğini sordu. Ankete katılanların %35'i, ortalanmış Başlat Menüsünün en sevdikleri özellik olduğunu söyledi. Yaklaşık dörtte biri (%26), Android uygulamaları için yerel desteğin Windows 11'in en iyi özelliği olduğunu söyledi.

Yüzde on bir yeni işletim sisteminin oyun odaklı özelliklerine (DirectStorage API ve otomatik HDR) hayran kaldı. Yüzde sekizi yeni ses düzenini beğenirken, %8'i yeni çoklu görev özelliklerini seviyor.