Windows 11 Beta Kullanıcıları PUBG'de Hile Nedeniyle Yasaklandı

Windows 11 beta kullanıcıları, Call of Duty ve PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) gibi online oyunlarda hile programlarına başvurmamasına rağmen sistem tarafından hile yazılımı kullanma gerekçesi ile yasaklanıyor.

Activision'ın Call of Duty gibi oyunlarını oynayan kişilerin nedensizce yasaklanmasına dair geçmişten çok sayıda örnek var. Yasaklama işlemi IP vb. baz alınarak gerçekleştirilmediğinden yeni bir hesap oluşturup baştan başlamak nispeten kolay olsa da oyuncuların oyunda geçirdiği süre boyunca verdiği emek bir anda buhar olmuş oluyor. Oyuncunun günlerce kaybettiği zaman ve harcadığı emek hiçbir işe yaramamış oluyor.

Son hata sadece Call of Duty serisi ile sınırlı olmadığından, PUBG gibi diğer online oyunları da etkilediğinden Activision ile doğrudan alakalı değil gibi görünüyor.

Hile Sorunundan Windows 11 Beta Kullanıcıları Etkileniyor

Reddit kullanıcılarının paylaştığı bilgilere göre işletim sisteminin erken sürümünde Call of Duty ve PUBG gibi oyunları oynayanlar nedensizce yasaklanıyor.

PUBG Corporation, oyuncuların mağduriyetine ilişkin yaptığı açıklamada sorunun çözüme kavuşturulduğunu, oyuncuların artık hile ve benzeri nedenlerle yasaklanmayacağını açıkladı ancak kullanıcıların yine de Windows 11 güncellemesinin resmi sürümü yayımlanmadan önce online oyunları oynaması çok iyi bir fikir olmayabilir.

Microsoft'un sorunu çözmek için en azından şimdilik yapabileceği bir şeylerin olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Oyuncular, şirketin belirsizlikte bıraktığı sorundan yana endişelenmekten kendisini alıkoyamıyor.

Windows 11'in kararlı sürümünün piyasaya sürülmesi ile online oyunlarda hile programı kullanılmamasına rağmen yasaklanma sorununun çözülmesi muhtemel görünüyor ama CoD ve PUBG'nin dışındaki online oyunlarında durumun ne yönde ilerleyeceğine dair herhangi bir yorumda bulunmak doğru olmayabilir.

Microsoft'un Windows 11 beta sürümünü kullananlar şu an bazı çevrim içi olarak sunulan hizmeti sorunsuz olarak kullanabilirken bazılarını da kullanamıyor. Beta sürümünde olması nedeniyle bütün bunlar normal olarak karşılanabilir. Microsoft büyük bir olasılıkla işletim sistemini bütün bu sorunlar giderilmiş bir şekilde piyasaya sürecektir.

Bilgisayarınızın Windows 11'i Destekleyip Desteklemediğini Öğrenin

Bilgisayarınızın Windows 11 işletim sistemi ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya giderek özel olarak geliştirilen uygulamayı indirebilir ve cihazınızın yeni işletim sistemine geçmek için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.