Windows 11 Beta Sürümü Yayımlandı

Windows 11 beta sürümü çıktı. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un yeni Windows işletim sistemi betası nasıl yüklenir? Yayımlanan beta sürümü ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Windows 11 Beta Sürümü Nasıl Yüklenir?

İlk olarak "Windows + I" klavye kısayolunu kullanarak Windows Ayarları penceresini açın.

Açılan pencere üzerinden "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini seçin.

Sol sekmede yer alan "Windows Insider Programı" yazısına tıklayın.

Son olarak "Başla" butonuna tıklayın ve ardından ekranda yer alan adımları takip edin.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11'in ilk beta versiyonunu yayımladı. Şirket, yayımlanan betanın bazı sorunlara neden olabileceğini ve bu sebepten ötürü kullanıcıların günlük kullandıkları bilgisayara yüklememesi gerektiği konusunda uyardı.

Yayımlanan beta sürüm, stabil bir performansa sahip olmayabilir. Stabil performansın yanı sıra bazı hatalar ile karşılaşabilirsiniz. Bu hataların bazı önemliyken bazıları önemsiz olabilir. Beta sürümü yüklediğiniz takdirde bazı verileriniz kaybolabilir. Bu sebepten ötürü betayı yüklemeden hemen önce verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Böylece veri kaybının önüne geçebilirsiniz.

Teknoloji devi tarafından yayımlanan beta sürüm, Windows 11 için vaat edilen tüm özelliklere sahip olmayabilir. Yani betada tüm özelliklere erişemeyebilirsiniz. Vaat edilen özellikler, ilerleyen zamanlarda yayımlanan güncellemeler ile eklenecektir.

Betayı yüklemeye karar verdiyseniz ilk olarak Windows Ayarları penceresini açmanız gerekiyor. Daha sonra "Güncelleşme ve Güvenlik" kategorisine tıklayabilirsiniz. Bu işlemin hemen ardından sol sekmede "Windows Inseder Programı" yazısını seçebilirsiniz. Son olarak "Başla" butonuna tıklayarak ekrandaki yönergeleri takip edebilir ve bu yönergelerin sonucunda betayı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB

Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

TPM: TPM 2.0

Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

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