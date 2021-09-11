Windows 11 Bilgisayar Hızlandırma Araştırmalarına Son Verecek

Windows 11 bilgisayar hızlandırma açısından etkili adımlar atarak kullanıcı dostu bir işletim sistemi haline geliyor. Eski Windows işletim sistemlerinde (Windows 7, 8, 8.1, 10 vb.) çalışan bilgisayarının yavaş olmasından şikayetçi olan ve sürekli olarak buna yönelik çözümler araştıran kişilerin sorunu yeni işletim sisteminde çözüme kavuşuyor.

Microsoft'un kurumsal yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Steve Dispensa, Windows 11'in nasıl daha hızlı çalışacağı ve nasıl daha iyi bir performans sunacağı ile ilgili üç farklı yeniliği içeren açıklamalar yaptı.

Windows 11 Bilgisayar Hızlandırma İçin Yapılan Yenilikler

Yazılım devi Microsoft'un Windows 11 bilgisayarların daha hızlı çalışması için kullanıma sunacağı özellikler arasında şunlar geliyor:

Önemli uygulamalara öncelik verme ve arka plandaki uygulamaları görmezden gelme

Microsoft Edge için uyku modu

Hızlı açılış

Bu özellikler kısaca şu şekilde açıklanabilir:

1. Önemli Uygulamalara Öncelik Tanıma

Birden çok uygulama, pek çok bilgisayar kullanıcısına göre normalden birkaç kat daha fazla güç tüketimine ihtiyaç duyulmasına neden olur. Arka planda 20 sekmenin açık olduğu bir tarayıcı, e-posta uygulaması, Microsoft Word gibi uygulamaların açık olduğunu düşünün. Bu muhtemelen kaynak tüketimini önemli oranda arttıracaktır.

Microsoft, buna yönelik izlediği çözüm yolunda Windows 11'de ön plandaki uygulamaları öncelikli hale getiriyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse kullanıcı web tarayıcısını kullanıyorsa ve arka planda açık olan uygulamaları uzun bir süredir kullanmıyorsa kaynak tüketimine neden olmaması açısından işletim sistemi için görünmez hale geliyor.

2. Microsoft Edge İçin Uyku Modu

Bu özellik, aslına bakılacak olursa çok önce tanıtıldı. Özellik kısaca kullanılmayan sekmeleri uyku moduna alarak kaynak tüketimini azaltıyor. Sekmelerin uyku moduna geçmesi için açık sekmelere 5 dakika boyunca tıklamamış olmak gerekiyor.

3. Hızlı Açılış

Windows 11'de bilgisayarınızı uyku moduna aldığınız zaman bilgisayarınıız düşük güçte çalışmaya devam edecek. Böylece kullanıcı geri döndüğünde bilgisayar hemen açılmış olacak, kullanıcının uzun bir süre boyunca uyku modunda kalan bilgisayarın açılması için beklemesine gerek kalmayacak. Dispensa, bütün bunlara ek olarak yüksek öncelikli görevler için daha fazla kaynak ayrılacağını da söyledi.