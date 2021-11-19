Windows 11 Daha Hızlı Olacak!
Bir soru cevap etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Windows 11, önümüzdeki seneden itibaren daha hızlı bir işletim sistemi haline gelecek.
Windows 11 henüz tam anlamı ile oturmuş bir işletim sistemi olarak tanımlanamaz ve bu zaman zaman arayüzde çeşitli aksaklıklar ve performans düşüşleri görmek mümkün olabiliyor. Microsoft bünyesinde görev alan çalışanların bir soru cevap etkinliğinde yaptıkları açıklamaya göre Windows 11, önümüzdeki seneden itibaren daha hızlı bir işletim sistemi haline gelecek.
Windows 11, 2022 Yılında Daha Hızlı Hale Gelecek
Bir Reddit kullanıcısı tarafından yöneltilen soruda Windows 11'in kullanıcı arayüzünün bazı senaryolarda ağır bir şekilde çalıştığı ve bunun için bir şeyler yapılıp yapılmayacağı vurgulandı. Microsoft çalışanları bu soruya "Performans 2022'de bizim için bir odak alanı olacak." şeklinde cevap verdi.
Çalışanlar tarafından yapılan açıklamada kullanıcı deneyiminin 2022 yılında daha da önem kazanacağı ve bunların başlıcalarının performansı kapsayacağı vurgulandı. Ayrıca çalışanlar, konuyu bütünsel olarak ele alabilmek adına özel bir ekip oluşturulduğunu da dile getirdi.
Windows 11 Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 64 GB
- Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli
- TPM: TPM 2.0
- Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu
- Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük,
İşlemci tarafındaki değişikliklere baktığımızda, mevcut sürüme nazaran iki önemli farklılık görüyoruz: Öncelikli olarak Windows 11 ile birlikte 32-bit işlemci desteği ortadan kalkıyor ve 64-bit işlemci zorunlu hale geliyor. Benzer şekilde tek çekirdekli işlemci de artık desteklenmiyor ve bilgisayarınızdaki işlemcinin en az çift çekirdekli olması isteniyor.
Aslında bu iki değişim, pek çoğumuz için önemli değil: Nitekim çok eski bir bilgisayar kullanmadığınız sürece bu gereksinimleri rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Tabii ki Microsoft, bu oyunu bozmak için elinden geleni yapmış. Şirket geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir duyuruda, Windows 11 ile uyumlu işlemcilerin listesini kullanıcılarla paylaştı.,
Windows 11, Windows 10'un bellek ve depolama gereksinimlerini ikiye katladı ancak bu, yine pek çok kişi için sorun olmayacak derecede önemsiz bir fark: 2 GB RAM sınırı 4 GB RAM, 32 GB depolama sınırı ise 64 GB depolama olarak güncellendi.
Sanıyorum ki hepimiz, buradaki değişikliklerin ufak değişiklikler olmadığı konusunda ortak fikirdeyiz. Peki ama sistem gereksinimleri listesindeki bu farklılık, kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlayacak? Başka bir deyişle Windows 11 sistem gereksinimleri neden değişti?
- Güvenlik: Windows 11 yüklü tüm bilgisayarlar, VBS, HVCI ve Güvenli Ön Yükleme gibi güvenlik önlemlerinin bir kombinasyonunu sağlar. Bu sayede yeni nesil işletim sistemi, kötü amaçlı yazılımlara karşı %60 oranında daha güvenli bir yapıya sahiptir. Bu prensibi sağlayabilmek adına Windows 11 yüklü tüm bilgisayar TPM, Güvenli Ön Yükleme ve VBS desteğini barındırmak zorundadır.
- Güvenilirlik: Windows 11 yüklü cihazlar, daha güvenilir bir yapıya sahip olacak. Örneğin işletim sisteminin çökmesiz deneyim oranı %99,8 gibi yüksek seviyelerde yer alacak ancak bunun için belirlenen işlemcilerin kullanımı zorunlu hale gelecek.
- Uyumluluk: Windows 11 yüklü bir bilgisayar, Windows 11 işletim sisteminde çalıştırabileceğiniz çeşitli uygulamalar ile benzer sistem gereksinimlerine sahip olmalıdır. Bu nedenle minimum gereksinimler 4 GB RAM ve 64 GB depolama olarak güncellendi.
Bilgisayarım Windows 11 Destekliyor mu? (Test Aracı)
Bilgisayarım Windows 11 Destekliyor mu? - Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığı konusunda çeşitli şüpheleriniz varsa, Microsoft tarafından yenilenen resmi test aracı ile merak ettiğiniz sorunun yanıtını hızlı ve kolay bir şekilde alabilirsiniz.
YORUMLAR