Windows 11'i Desteklemeyen Bilgisayarlar Güncelleme Almayacak

Windows 11'i desteklemeyen bilgisayarı güncellemek mümkün değil. Microsoft, Windows 11'i "desteklenmeyen" bir bilgisayarda çalıştırmanıza izin verecek, ancak kullanımın bir hayli kısıtlı olacağının mesajını veriyor. Resmi olarak destek dışı kabul edilen sistemler güvenlik ve sürücü güncellemeleri almayacak.

Microsoft Cuma günü paylaştığı blog yazısında, kullanıcıların Windows 11'i "desteklenmeyen bir bilgisayarda" çalıştırmalarına izin vereceğini söyleyerek meraklı umutları artırdı. Ancak PCWorld'ün açıklama talebine yanıt olarak Microsoft, Windows 11'i desteklemeyen bilgisayarlar için bundan daha fazlası olduğunu da ekledi.

İlk olarak Microsoft, daha önce söylediklerinin hala geçerli olduğunu açıkladı. Bir Windows 10 bilgisayarınız varsa ve Windows Media Creation Tool aracılığıyla veya bir .ISO dosyası yardımıyla Windows 11'e yükseltmek istiyorsanız, buna izin verilecek.

Microsoft ayrıca Windows 11'in hangi donanımı gerektireceğini de açıkladı. Microsoft Windows ekibinin Cuma günü yazdığı gibi Windows 11; 64 bit işlemci, 4 GB bellek, 64 GB depolama, UEFI güvenli önyükleme, grafik gereksinimleri ve TPM 2.0 gerektirecek. Yani bilgisayarınız yalnızca TPM 1.2'yi destekliyorsa, bilgisayar resmi olarak "destek dışı" olarak kabul edilecek.

Windows 11 desteklemeyen bilgisayar nasıl güncellenecek?

Microsoft'a göre, Windows 11'in desteklenmeyen bir durumda çalıştırılması önerilmez ve Microsoft, bunun yalnızca belirli geçici durumlarda uygun olacağını söyler. Microsoft ayrıca Windows 11 çalıştıran destek dışı bilgisayarların Windows Update aracılığıyla güncelleme almaya hak kazanmayacağını söyledi. Şirket, bu duruma ek olarak desteklenmeyen bilgisayarların güvenlik ve sürücü güncellemelerini içermeyebileceğini de ekledi.

Windows Update'e erişimin ortadan kaldırılması, desteklenmeyen bilgisayarın yükseltilmesini kısıtlar. Güncellemeler olmadan, kullanıcılar yeni özelliklere ve olası güvenlik güncellemelerine erişemez. Microsoft, desteklenmeyen, güncelleme uygulanmamış bilgisayarların uyumluluk sorunları yaşayabileceği, kullanılamaz hale gelebileceği ve garanti kapsamında olmayabileceği konusunda uyarıyor.

Ek olarak bir kullanıcı bilgisayarını sabit, güncelleme uygulanmamış bir durumda bırakmak istese bile, Microsoft muhtemelen bir veya iki yıl içinde bu sürüm için desteği sona erdirecek. Örneğin Microsoft'un Windows 10 destek tarihlerine göre, mevcut Windows 10 sürümü olan Windows 10 21H1, 13 Aralık 2022'de sona erecek.

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