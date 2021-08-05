Windows 11'in En Beğenilen Özelliği Belli Oldu

Windows 11'de en beğenilen özellik hangisi oldu? Bildiğiniz üzere Microsoft, Windows 11 isimli yeni işletim sistemini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Windows Dev Center tarafından oylamaya göre pencereler için yuvarlatılmış köşeler, Windows 11 yeniden tasarımının en iyi parçası olarak seçildi.

24 Haziran 2021 tarihinde Windows 11 isimli işletim sistemini tanıttı. Microsoft'un yeni işletim sistemi, yeni tasarım ve birçok heyecan verici özellik ile birlikte gelecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin yeni işletim sistemi, MacOS'e oldukça benziyor. Windows 11'in işletim sistemi arayüzü olarak yeniden tasarımının en iyi özelliği ise kullanıcılara göre yeni yuvarlak köşeleri olabilir.

Windows 11'de en beğenilen özellik hangisi?

Windows Dev Center'ın Twitter hesabı tarafından yapılan bir anket sonucunda tasarımsal özellikler yarıştırıldı. Windows Dev hesabı, çeşitli kullanıcı arayüzü yükseltmelerinin bir dizi oylamada birbirine karşı getirdi, kazananın bir sonraki tura geçirdi ve nihai final olduğu bir eleme aşaması düzenledi.

Uygulamaların daha kolay ve daha rahat çoklu görev yapmasına izin vermek için yenilenen ek kontrollere karşı pencereler için yeni yuvarlak köşeler finale kalmayı başardı. Kullanıcılar tarafından verilen oylar sonucunda anketin kazananı ise yuvarlatılmış köşeler oldu. Oyların %54'ünü alarak yuvarlatılmış köşeler zirveye çıktı.

And the gold 🥇 goes to.... rounded corners 🎉



Thanks to all who voted in our Windows 11 UI Element Bracket! pic.twitter.com/tnhqBl9y1s — Windows Developer (@windowsdev) August 4, 2021

Pencerelerin, iletişim kutularının ve menülerin yuvarlatılmış köşeleri, Windows 11'deki en iyi arayüz değişikliğini bulma yarışmasının oldukça yüzeysel bir galibi gibi görünebilir, ancak işletim sisteminin genel görünümü üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip.

Bunun kulağa küçük gelen değişikliklerden biri olduğunu düşünüyoruz, ancak Windows'un genel olarak daha modern bir işletim sistemi (veya aslında daha fazla Mac benzeri) gibi görünmesini sağlamada hayal edilenden daha büyük bir etki yaratıyor olabilir. Bununla birlikte yuvarlak görünümden hoşlanmayan bazı insanlar var, ancak herhangi bir UI değişikliğinde olduğu gibi, her zaman tasarımı kötüleyenler olacak.

Yarışmanın ikincisi olan hızlı kontroller de çok pratik bir UI iyileştirmesi ve gördüğümüz gibi Windows 11'de oldukça şık bir şekilde uygulanmış. Çoklu görev için somut bir sonuç sunan ve genel olarak birden fazla uygulamayı rahatça kullanmamızı sağlayan hızlı kontrollerin de %46'lık bir oya sahip olması şaşırtıcı değil.