Windows 11'in En Beğenilen Özelliği Belli Oldu

Windows 11'de en beğenilen özellik hangisi oldu? Bildiğiniz üzere Microsoft, Windows 11 isimli yeni işletim sistemini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Windows Dev Center tarafından oylamaya göre pencereler için yuvarlatılmış köşeler, Windows 11 yeniden tasarımının en iyi parçası olarak seçildi.

24 Haziran 2021 tarihinde Windows 11 isimli işletim sistemini tanıttı. Microsoft'un yeni işletim sistemi, yeni tasarım ve birçok heyecan verici özellik ile birlikte gelecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin yeni işletim sistemi, MacOS'e oldukça benziyor. Windows 11'in işletim sistemi arayüzü olarak yeniden tasarımının en iyi özelliği ise kullanıcılara göre yeni yuvarlak köşeleri olabilir.

Windows Dev Center'ın Twitter hesabı tarafından yapılan bir anket sonucunda tasarımsal özellikler yarıştırıldı. Windows Dev hesabı, çeşitli kullanıcı arayüzü yükseltmelerinin bir dizi oylamada birbirine karşı getirdi, kazananın bir sonraki tura geçirdi ve nihai final olduğu bir eleme aşaması düzenledi.

Uygulamaların daha kolay ve daha rahat çoklu görev yapmasına izin vermek için yenilenen ek kontrollere karşı pencereler için yeni yuvarlak köşeler finale kalmayı başardı. Kullanıcılar tarafından verilen oylar sonucunda anketin kazananı ise yuvarlatılmış köşeler oldu. Oyların %54'ünü alarak yuvarlatılmış köşeler zirveye çıktı.

