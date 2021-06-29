Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte Windows 11 Geliştirici Önizleme Sürümü 1 resmi olarak yayınlandı. Peki Build 22000.51 yapı numarasına sahip olan ilk güncellemede geliştiricileri ve meraklı kullanıcıları neler bekliyor? İşte yapılan açıklamaya dair öne çıkan detaylar!

Windows 11 Geliştirici Önizleme Sürümü 1 Yayınlandı!

Microsoft Blog üzerinde yayınlanan gönderi aracılığı ile duyurulan geliştirici önizleme sürümü, "Ürünü yaklaşan aylarda son haline getirirken, deneyimi iyileştirmek için sizlerle çalışacağız. Bu erken önizleme sürümünde geçen hafta gösterdiğimiz yeni özelliklerin tümünü olmasa da, pek çoğunu deneyebileceksiniz. Android uygulamaları ve diğer çeşitli yenilikleri, hazır olduklarında Microsoft Store'a getireceğiz." ifadeleri ile tanımlandı. Yayınlanan sürümün ilk basamağında nelerin kullanılabilir olduğunu öğrenmek için, içeriği okumaya devam edin:

Windows 11 Geliştirici Önizleme Sürümü 1 Yenilikleri Neler?

Yenilenmiş Tasarım

Yeni Animasyonlar ve Sesler

Widget Desteği

Yeniden Düzenlenen Çoklu Görev Paneli

Yeni Microsoft Store

Wi-Fi 6E Desteği

Windows 11'in pek çok temel yeniliğinin yer aldığı ilk basamakta, işletim sisteminin erken sürümünü milyonlarca kişiden önce deneyimleyebilme şansınız bulunuyor. Tabii ki geliştirici önizleme sürümleri, doğası gereği çok da stabil bir performans sunmayabilir.

Hemen aşağıdaki listeden Build 22000.51 hakkında bilinen sorunlara ve varsa çözümlerine ulaşabilirsiniz. Bu sorunlar her kullanıcıyı etkileyebileceği gibi, yalnızca bazı kullanıcılarda yaşanabilir. Stabil bir deneyim için kararlı sürümü beklemenizi tavsiye ederiz.

Build 22000.51 Bilinen Sorunlar

Birden fazla monitör kullanırken görev çubuğu ikincil monitörde gözükmeyebilir.

Başlat Menüsü'ne sabitlenen uygulamalar, hiç sabitlenmemiş gibi davranabilir.

Güç Modu ayarı, Güç ve Pil sekmesi altında gözükmeyebilir.

Widget menüsü boş gözükebilir.

Bazı durumlarda Çalıştır penceresine metin girerken hata alabilirsiniz. Bu durumda ana ekranda iken Win + R tuşlarını kullanın.

Birden çok widget hızlı bir şekilde eklendiğinde, bazıları tahtada gözükmeyebilir.

Microsoft Store'da yer alan yükleme düğmeleri bazen çalışmayabilir.

Bu ve benzeri sorunlar yaşadığınızda uygulamanız gereken ilk adım, bilgisayarınızı kapatmak ve yeniden başlatmak olacaktır. Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi stabil bir performans elde edebilmek için, nihai güncellemenin yayınlanmasını beklemenizi tavsiye ederiz.

Windows 11 Build 22000.51 Nasıl İndirilir?

Windows 11 Build 22000.51 sürümünü kullanabilmek için, halihazırda bir Insider hesabınız bulunmalıdır. Bu adımların ardından yayınlanan ISO dosyasını cihazınıza indirmeniz, bir harici belleğe yazdırmanız ve kurmanız gerekmektedir. Buna ek olarak Ayarlar üzerinden de güncelleme yapabilirsiniz. Windows 11 Build 22000.51 ISO dosyası, bu yazının girildiği dakika itibarıyla (29.06.2021 03:25) indirmeye açık değildi. Öte taraftan yukarıdaki link üzerinden kontrolleri sağlamayı ihmal etmeyin.