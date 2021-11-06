Windows 11 Hatası, Bilgisayarın %104 Şarj Olmasına Neden Oldu

Yeni bir Windows 11 hatası oldukça ilginç bir hataya sebep oldu. Bir kullanıcı, dizüstü bilgisayarının batarya durumuna baktığında şarj seviyesinin yüzde 104 olduğunu fark etti. Yaşanan ilginç hataya ilişkin detaylar haberimizde.

Windows 11 Hatası Nedeniyle Şarj Seviyesi %104 Olarak Göründü

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 isimli yeni işletim sistemini 5 Ekim 2021 tarihinde yayımladı. Yeni işletim sistemi yayımlandıktan sonra bazı kullanıcılar bir dizi hata ile karşılaştı ve karşılaşmaya da devam ediyor.

Reddit'te Zondax kullanıcı ismine sahip olan bir kişi, dizüstü bilgisayarı şarjdayken Old School Runescape isimli video oyununu oynuyordu. Zondax, bilgisayarın şarj durumunu öğrenmek için mouse imlecini şarj durumunun üzerine götürdü ve oldukça ilginç bir durum ile karşı karşıya kaldı.

Zondax, mouse imlecini pil durumu simgesinin üzerine götürdüğünde "Pil durumu: tam şarj oldu %103" ifadesini gördü. Söz konusu dizüstü bilgisayarın modeli belli değil. Dolayısıyla Windows 11 ile uyumlu olup olmadığı bilinmiyor.

Reddit kullanıcısı, şarj seviyesinin artıp artmayacağını gözlemlemek için şarj cihazını dizüstü bilgisayarından çıkarmadı. Zondax, bir süre sonra Reddit'te bir paylaşım daha yaptı ve şarj seviyesinin yüzde 104'e yükseldiğini belirtti.

Şarj konusunda problem yaşayan pek çok kullanıcı bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda bir kullanıcı, Windows 11 yüklü dizüstü bilgisayarının yüzde 80'den fazla şarj olmadığını dile getirmişti. Farklı bir kullanıcı ise bilgisayarının bataryasının yüzde 66'dan fazla şarj olmadığını belirtti.

Reddit üzerinden sorununu ifade eden Mpduyanhh isimli bir kullanıcı, bilgisayarına yeni işletim sistemini yükledikten sonra bataryanın oldukça kötü bir performans sergilemeye başladığını söyledi. Kullanıcı, bilgisayarın şarjının yalnızca YouTube üzerinden video izleyerek yaklaşık 5 saatte bittiğini ifade etti.

Microsoft, yeni işletim sisteminde yaşanan ilginç hatalar nedeni ile yoğun tepki ile karşı karşıya kaldı. Teknoloji devine tepkilerini belirten bazı kullanıcılar, yeni işletim sisteminde hatalar giderilene kadar Windows 10 ile devam edeceklerini söyledi.

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