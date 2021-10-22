Windows 11 Android Uygulama Desteği Beta için Kullanıma Sunuldu

Windows 11 ile tanıtılan en heyecan verici özelliklerden birisi, yeni işletim sisteminde Android uygulamalarını çalıştırabilecek olmamızdı. Bildiğiniz üzere Windows 11 kısa bir süre önce resmi olarak yayınlandı ancak bu özellik, o sıralar kullanıma sunulmamıştı. Şimdi, yeni bir beta güncellemesi ile Windows 11 için Android uygulama desteği kullanıma sunuldu. Peki bundan nasıl faydalanabilirsiniz ve tam olarak nasıl çalışacak?

Windows 11'de Android Uygulamaları Nasıl Kullanılır?

Windows 11 ile kullanıma sunulan Android uygulama desteği, şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Windows Insider Program üyeleri için geçerli. Ayrıca uygulama mağazasının Amazon AppStore olduğunu göz önüne aldığımızda, kullanabilmek için bir adet Amazon hesabı gerekiyor.

Peki Microsoft tarafından açıklanan detaylar ışığında Android uygulamalarını kullanabilmek için neler yapmalısınız?

Bilgisayarınızın halihazırda Windows 11 çalıştırdığından emin olun.

Bilgisayarınızın Windows 11 donanım gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

Bilgisayarınızda BIOS / UEFI düzeyinde sanallaştırmayı etkinleştirmeniz gerekebilir.

Microsoft Store'un 22110.1402.6.0 veya sonraki bir sürümünün kurulu olduğundan emin olun.

Bu ön izleme programı şu anda yalnızca ABD için geçerli olduğundan, bilgisayarınızın bölgesini ABD olarak ayarlayın.

Halihazırda kayıtlı değilse, bilgisayarınızı Windows Insider Program için kaydedin.

Windows 11'in Android uygulama desteği yakın dönemde tüm kullanıcılar için aktif hale geleceği için, Insider Program'a dahil olmak yerine beklemeyi de tercih edebilirsiniz. Her halükarda şu an için çalıştırabileceğiniz uygulamaların listesi kısıtlı kalıyor çünkü Amazon AppStore henüz yeteri kadar dolu bir kütüphane sunmuyor.

Üstelik başlangıçta ekstra kısıtlamaların olduğunu da söylemek isteriz: Amazon AppStore'dan ilk etapta yalnızca 50 tane programı indirebilecek ve kullanabileceksiniz. Evet, burada binlerce uygulama var ancak beta programı bunların yalnızca elli tanesini kapsayacak.