Windows 11 Karanlık Mod Etkinken Daha Sessiz Olacak

Windows 11 karanlık mod etkinleştirildiğinde tam olarak gece moduna geçilecek. Sesler daha az ve daha dahatlatıcı olacak.

Bleeping Computer tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft'un sesten sorumlu personelleri, Windows 11'i geliştirirken bilgisayarı geceleri kullanan kişilere daha sakin bir deneyim sunmak için yeni sistem sesleri geliştirdi.

Windows 11 Karanlık Mod Nasıl Çalışacak?

Microsoft, yeni işletim sistemi için tamamen kullanıcı dostu adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, Bleeping Computer'a vermiş olduğu yeni bir demeçte Windows 10'da sistem seslerinin çok keskin ve net olduğunu, bu nedenle de Windows 11'de bu seslerin daha sessiz olması için çalışmalara odaklanıldığını söyledi.

Paylaşılan bilgilere göre yeni seslerin keskinlikten daha uzak bir ses dalgası bulunuyor. Kullanıcı söz konusu sesleri yine duyabiliyor, olası bir faaliyet halinde sistem kullanıcının yine Windows 10'da olduğu gibi uyarı ya da bildiri niteliğinde bir ses duymasını sağlıyor ancak bu seslerin artık daha az rahatsız edici olduğu belirtiliyor.

Microsoft, Windows işletim sisteminin önceki tüm sürümlerinden farklı olarak gece modunda olunması halinde devreye girecek yeni sistem sesleri oluşturdu. Bu sesler, Windows 10'daki mevcut seslerden farklı olarak daha az keskin çıkıyor.

Windows 11'in normal modunda sesler kullanıcılara daha keskin ve daha yüksek tonda iletiliyor fakat Windows 11 dark mode etkinleştirildiğinde sesler daha az tonda, daha hafif bir şekilde çıkıyor. Bu özelliğin kullanıma sunulması elbette ki geceleri bilgisayar kullanan kişilerin daha rahat etmesini sağlama isteğinden kaynaklanıyor.

Bu, Microsoft'un Windows açılış sesine eski işletim sistemlerinde yer vermesine rağmen yeni işletim sistemlerinde bu sesi varsayılan olarak devre dışı bırakmasının nedeni ile aynı nedene çıkıyor. Bu ses, kullanıcılar geceleri bilgisayarı açtığında çevredekilerin rahatsız olmaması için devre dışı bırakılmıştı.

Yenilenen Windows 11 Sesleri Neler?

Sistem seslerinin karanlık moda göre yeniden ele alınmasının bu nedenle gece modunu tam anlamıyla gece modu yapması bekleniyor. Windows 11'in koyu modu için yeniden ele alınan sistem sesleri arasında aygıt bağlanamadı, aygıt çıkarıldı, bildirim, takvim, pil seviyesi düşük gibi sesler yer alıyor.

Bu seslerin tamamını Bleeping Computer'ın yeni Windows 11 sesleri için hazırladığı sayfada dinleyebilirsiniz.