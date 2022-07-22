Windows 11'e Kullanıcıları Sevindirecek Yeni Bir Özellik Geliyor

İlk çıktığı günden beri Windows işletim sisteminin ikonik sembollerinden biri haline gelen görev çubuğu, her gelen güncellemeyle değişmeye devam ediyor. Yakın zamanda gelmesi planlanan yeni görev çubuğu güncellemesi ile kullanıcılar uygulamaları toplu olarak düzenleyebilecek.

Dev Channel etkinliğinde ilk defa gördüğümüz yeni özellik sayesinde görev çubuğunda yer alan uygulamalar gruplandırılabilecek. Böylece uygulamalarla dolu görev çubuğunda istediğinize ulaşmak çok daha kolay hale gelecek.

Microsoft Kullanıcı Geri Dönüşlerini Önemsiyor!

2024 yılında gelmesi beklenen Windows 12'ye kadar Windows 11'i güncel tutmakta kararlı olan Microsoft, işletim sistemlerinini geliştirilmesinde kullanıcıların geri dönüşlerine büyük önem veriyor. Birçok teknoloji platformunda sıklıkla istenen görev çubuğu özellikleri Windows 11'e gelmeye başladı.

Etkinlikte açıklanan bilgilere göre görev çubuğuna eklenecek yeni bir fonksyion sayesinde uygulamaları düzenlemek artık bir işkence olmaktan çıkacak. Görev çubuğunda yer alan üç noktaya tıklayarak ekleyeceğiniz yeni bir pencere, standart görev çubuğunun uzatılmış versiyonu gibi davranacak. Buraya uygulamaları sürükleyerek görev çubuğunda yapabildiğiniz çoğu işlemi gerçekleştirebileceksiniz.