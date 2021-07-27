Windows 11 Kurulumu Yapacakları Bekleyen Büyük Tehlike!

Siber suçlular, Windows 11 kurulumu yapmak isteyen kullanıcıları hedef aldı. Windows 11 vaadi ile kullanıcıları hedefleyen bilgisayar korsanları, kullanıcıları kandırarak onların cihazına kötü amaçlı yazılım yüklüyor.

Windows 11 Kurulumu Yapmadan Önce Dikkatli Olmak Gerekiyor

Her yazılımda olduğu gibi Windows 11'i de tam olarak nereden indirdiğiniz çok büyük bir öneme sahip. Microsoft'un Windows Insider programının sınırlarının dışına çıkarsanız kötü niyetli bir kişinin geliştirmiş olduğu kötü amaçlı yazılımı bilgisayarınıza indirebilir ve bilgisayarınızda sakladığınız tüm önemli, başkası ile paylaşmamanız gereken bilgilerin ele geçmesine izin verebilirsiniz.

Kaspersky'ın paylaştığı bilgilere göre siber suçluların Windows 11 olarak sunduğu yazılım 1,75 GB boyutunda. Bu nedenle ilk bakışta gerçek bir yazılımmış gibi görünebilir ancak söz konusu yazılımın büyük bir kısmını hiçbir işe yaramayan dosyalar oluşturuyor. Bilgisayar korsanlarının bunu yapmasının nedeni, sahte yazılımı daha gerçekçi kılmak istemesi çünkü kullanıcı, yazılımın güvenilir olup olmadığına karar verirken dosyanın boyutunu da değerlendiriyor.

Bilgisayar korsanları aslına bakılacak olursa doğrudan Windows 11'i değil, Windows 11 için indirme yöneticisi olarak sunduğu ikinci bir yazılımı indirtmeyi amaçlıyor. Kullanıcı, indirme yöneticisini kullanırken kendisine önemli bir miktarda sponsorlu yazılım yüklemesini gerektiren bir onay da verdiriliyor. Onay veren kullanıcıların bilgisayarına ise birbirinden tehlikeli yazılımlar yükleniyor.

Haricen indirilen programların ne kadar zararlı olduğunun değişebileceğini belirten Kaspersky, şu sözleri kullandı:

"Bu diğer programlar, yazılımlarımızın virüs içermeyen olarak sınıflandırdığı nispeten zararsız yazılımlardan tam teşeküllü truva atlarına, kimlik hırsızlığına, açıklardan yararlanma ve diğer kötü olan her şeye kadar olabilir."

Bütün bunların bilgisayarınızda yer alması ciddi anlamda bir kaos anlamına gelir. Üstelik kullanıcıları tehdit eden tek faktör bu da değil.

Windows 11'i üçüncü taraf kaynaklardan indirmek şu anda son derece tehlikeli olsa da yeni Windows işletim sistemini merakla bekleyenler Windows Insider programından önce işletim sistemine göz atmak için sızdırmalara güvendi ve bu da bilgisayarlarını çok büyük bir riske attı.

İşletim sistemi artık resmi bir kaynak sayesinde test edilebildiğine göre ona ulaşılabilecek tek yer de Windows Insider programına katılmak olmalı. Windows Insider programına katılmak ücretsiz ve oldukça kolay ancak test aşamasında olduğu için her zaman bazı hatalarla karşılaşma ihtimalinizin olduğunu unutmayın.