Microsoft, Windows 11 Mağazasına Gelecek Bir Dizi Yeniliği Duyurdu

Build 2022'de Microsoft, Windows 11'de yeniden tasarlanan Microsoft Store için hem kullanıcılar hem de geliştiriciler adına uzun süredir istenen birçok özelliği getiren iyileştirmeler duyurdu. Şirket, mağaza reklamlarının geliştiricilere bloglarında nasıl yardımcı olacağına değinirken, kullanıcılara çekici gelecek daha önemli başka özellikler de var.

Bu güncellemede gelen en önemli yeniliklerden biri 'Tümünü Geri Yükle' özelliği, daha önce PC'nizde bulunan tüm uygulamaları indirmeye yarayacak. Arama kısmı da nihayet iyileştirmeler görüyor. Artık en iyi sonuç bir web sitesine değil, uygulamaya bir bağlantı yönlendiriyor.

Geliştiriciler İçin de Önemli Değişiklikler Mevcut

Ayrıca geliştiriciler için belirli uygulamaları test amacıyla belirli bir hedef kitleye gösterme, mağazada daha fazla Windows uygulama kategorisinin bulunmasına izin verme ve uygulamaları için kullanıcı incelemelerine yanıt verme imkânı verilmesi gibi duyurulan bazı güzel yenilikler de bulunuyor.

Tüm bu iyileştirmeler, Ekim 2021'de Windows 11 ile piyasaya sürülmesinden bu yana Microsoft Store'un yeni hâli için ikinci önemli iyileştirmeler niteliği taşıyor ancak Apple'ın App Store'daki çabalarını yansıtmak ve benzer noktaya gelebilmek için Microsoft'un daha yapması gereken çok fazla şey var.

Windows 11'in ilk büyük güncellemesi olan Sun Valley 2'nin ne zaman çıkacağını henüz duymamış olsak da özellikle Apple'ın WWDC konferansının 6 Haziran'da beklenen yazılım duyurularıyla başlayacağı düşünüldüğünde, Microsoft Store'daki bu güncellemeleri erkenden görmek Microsoft'un yararına olacak.