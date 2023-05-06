Windows 11'in Masaüstü Widget'leri Hakkında Yeni Gelişme!

Son raporlara göre, Microsoft'un Windows 11 kullanıcılarına widget'ları doğrudan masaüstlerine ekleme olanağı vermeyi planladığı söyleniyor. Bu hamle, şirketin yalnızca görev çubuğundan erişilebilen widget paneliyle sınırlı kalmak yerine, widget'ları her zaman görüş alanına getirerek kullanıcıların widget'larla etkileşimini artırma çabalarının bir parçası.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da Windows 11'in widget'larının Mayıs ayında Microsoft'un Build 2023 konferansında ayrıntılı olarak ele alınması bekleniyor. Etkinlik, şirketin Windows 11 ile ilgili en son güncellemeleri ve gelişmeleri sergilemesi için bir fırsat sağlayacak.

Microsoft, Widget Alanına Ağırlık Veriyor

Bu hamle, Microsoft'un bu hafta başında yeni bir Facebook widget'ı tanıtmasının hemen ardından geldi. Bu gelişmeyle birlikte, genel kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileştirebilir ve Windows 11'i en son haberler ve bilgilerle güncel kalmak için widget'lara güvenen kullanıcılar için daha çekici hâle getirebilir.

Widget'ların doğrudan masaüstüne sabitlenebilmesi sayesinde kullanıcılar artık bu faydalı araçlara erişmek için widget paneline gitmek zorunda kalmayacak.

Şirketin önümüzdeki aylarda kullanıcılar için başka ne gibi güncellemeler ve özellikler hazırladığını görmek heyecan verici olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.