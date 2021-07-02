Windows 11 Mavi Ekran Hatasını Ortadan Kaldırıyor: Artık Siyah Olacak!

Son yıllarda sosyal medyanın eğlence konusu haline gelen mavi ekran hatası, Windows 11 ile son bulacak. Microsoft tarafından yapılan düzenlemeler dahilinde Windows 11, mavi ekran değil siyah ekran hatası verecek. Peki ama söz konusu değişiklik nasıl görünüyor?

Windows 11 Mavi Ekran Hatasını Siyah Ekran Hatası Olarak Güncelliyor!

Windows işletim sistemine sahip bilgisayar kullanan kişilerin önemli bir kısmı, hayatlarının herhangi bir döneminde mavi ekran hataları ile karşılaşmıştır. 2012 yılında bu ekrana üzgün yüz ifadesi ekleyen Microsoft, 2016 yılında da QR kod eklemesinde bulunmuştu.

Bu değişikliklerden sonraki ilk önemli değişiklik ise, Windows 11 ile birlikte geliyor: Windows 11 ile birlikte bu hata ekranı, tamamen siyaha bürünüyor. Yani bu ekranı artık mavi ekran hatası değil de, siyah ekran hatası olarak anacağız diyebiliriz. Bu renk değişikliğinin ötesinde, Windows 10'un hata ekranı ile herhangi bir fark bulunmuyor.

Hata ekranındaki renk değişikliğinin ufak bir detay olduğunu düşünüyorsanız, mavi arayüzün Windows 3.0'dan bu yana kullanıldığını hatırlatmak isteriz. Yani Microsoft, uzun yıllardır süregelen bir gelenekten koparak, farklı bir imaja bürünmeyi hedefliyor gibi gözüküyor.

Bunun ötesinde Microsoft'un bu renk değişikliğini neden yaptığını bilmiyoruz. Nitekim şirket de, konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Değişiklik ile ilgili temel teorimiz, Windows 11 ile birlikte yapılan görsel revizyonun bir parçası olduğudur.

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