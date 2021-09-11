Microsoft, Windows 11 ile Mavi Ekran Hatasını %99.8 Azaltacak

Windows 11 mavi ekran hatalarını bitirmek için geliştirilmiş gibi görünüyor. Microsoft Başkan Yardımcısı Steve Dispensa tarafından yapılan birtakım açıklamaya göre Windows 11'in önizleme sürümünde "%99,8 çökmesiz bir deneyim" yaşandı.

Microsoft, Windows 11 sistem gereksinimlerinin kesinlikle gerekli olduğu iddiasını ikiye katlamaya devam ediyor ve şirkete göre tüm bu TPM 2.0 şeması sizin, bilgisayarınızın ve hatta belki de dünyanın güvenliği için hayati önem taşıyor. Tamam, son kısım belki abartı olabilir, ancak şirketin TPM 2.0 desteğini önemsemesinin altında önemli bir neden yatıyor: Mavi ekran hataları %99.8 oranında azalacak.

Videocardz isimli YouTube kanalındaki en son iddia, yeni sistem gereksinimleri nedeniyle "Windows 11 önizlemesinde %99,8'lik çökmesiz bir deneyim" yaşandığını ortaya koyuyor. Microsoft'un ilerleyen dönemlerde TPM 2.0 desteğini genişletmesini bekliyoruz (yani hangi işlemciyi kullandığınızın bir önemi olmayacak), ama şimdilik Windows 11 için modern bir CPU'ya ihtiyacınız var.

Windows 11 mavi ekran hatalarını tarihe karıştıracak

Son videoda Microsoft Başkan Yardımcısı Steve Dispensa, "Intel 8. Nesil ve AMD Ryzen 2000 serisi ve daha yeni yonga setleri, performansa kesinlikle katkıda bulunuyor. Ancak buradaki temel mantık, aslında performansla dengeli güvenliktir. Güvenlik, bu gereksinimlerin merkezinde yer alır." dedi.

"Ayrıca güvenilirliğe de odaklandık. Desteklenen CPU'lar yeni Windows DCH sürücülerini kullanıyor ve OEM ve silikon ortaklarımız tarafından destekleniyor. Şimdi bu yeni yongalar ve sürücü modeliyle, önizlemede artık %99,8 çökmesiz bir deneyim görüyoruz." dedi.

Dispensa, Windows 11'in ön plan penceresinde çalışan uygulamalara nasıl öncelik verdiği konusundaki farklılıklara işaret etti. %90 CPU yükünde çalışan sistemle, bu öncelikler sayesinde ön plan uygulamalarını açarken ve kullanırken akıcı bir deneyim elde etmek hala mümkün.

"Sistemin altında, ön planda çalıştırdığımız uygulama pencerelerini tercih etmek için bellek yönetiminde çok fazla çalışma yaptık, böylece CPU ve diğer sistem kaynaklarına daha fazla öncelik verildi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Edge tarayıcısının uyku sekmelerinin bellek taleplerini ortalama %32 ve CPU kullanımını ortalama %37 oranında azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bu sayıların yalnızca tarayıcı deneyimiyle ilgili olduğunu ve Windows 11'in sunduğu performans farkının bir ölçüsü değil, uyku sekmelerinin açık ve kapalı olduğunu belirtmekte fayda var.