Windows 11 Kurulumunda Microsoft Hesabı Girmek Artık Zorunlu Olacak

En son Windows 11 yapılandırmasında Microsoft, Windows 11 Pro kullanıcılarını bir Microsoft hesabı oluşturmaya ve işletim sistemini yüklerken etkin bir internet bağlantısına sahip olmaya zorlamaya başladı ve yüklemelerde yaşanan engellere bir yenisini daha ekledi.

Şu anda geliştirilmekte olan güncellemeler için kaydolabileceğiniz Windows Insider Build 22616'nın bir parçası olarak tanıtılan bu durumla ilgili Microsoft, Şubat ayından bu yana bu gereklilikten bahsederek kullanıcıları uyarıyordu. Artık bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce hesabınızda oturum açmaya ve bilgilerinizi Microsoft'a teslim etmeye zorlanıyorsunuz ve bunun nedeni yalnızca işlemi tamamlamak için istikrarlı bir internet bağlantısına ihtiyacınız olması değil.

Neyse ki Windows 11 Pro'yu Microsoft hesabı olmadan yükseltmek veya yüklemek isteyenler için hâlâ biraz umut var. Build 22616'nın başlatılmasından bu yana kullanıcılar, Microsoft hesabında oturum açmaları istendiğinde yanlış kimlik bilgileri girdiklerinde, sonrasında gelen hata mesajı ve kurulum işleminin bir sonraki adımına götürecek olan bir "İleri" seçeneği olduğunu keşfettiler.

Elbette benzer tarz yöntemlerle bu güncellemelerden kurtulabilir veya sıfırdan kurulumda Microsoft hesabı girmekten kaçınabilirsiniz ancak her yeni güncelleme Windows 11'in eksik noktalarını tamamladığı için önem arz ediyor. Güncellenen kurulum gereksinimlerinin yanı sıra bu güncellemede Xbox gamepad'leri için yenilenmiş bir Xbox Game Bar kullanıma sunuluyor.

Windows 11 Kullanıcı Sayısı Microsoft'un Beklentilerinin Altında

Kullanıcıların Windows 10 ve 11'in hangi yapılarını kullandığını gösteren son AdDuplex raporları, Windows 11'in benimseme oranının giderek azaldığını gösteriyor. Bu da Microsoft'un yükleme sürecinde potansiyel kullanıcıları yükseltme yapmaktan caydırabilecek daha fazla engel koymasını daha da şaşırtıcı kılıyor. Hatırlarsanız Windows 11 ilk tanıtıldığında TPM 2.0 gereksinimiyle karşımıza çıkmıştı ve milyonlarca kullanıcı bu nedenle Windows 10 kullanmaya devam etmek zorunda kalmıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işletim sisteminizin kullanımında Microsoft hesabı girip girmemek ne derece önemli? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.