Windows 11 Ne Kadar İlgi Gördü?

Ekim ayının ilk haftasında resmi olarak yayınlanan ve kullanıma sunulan Windows 11, şirketin şu ana dek çıkarmış olduğu pek çok sürümü sollayarak önemli bir atılım gerçekleştirmeyi başardı. Peki olaylara daha spesifik olarak bakmak istediğimizde, Windows 11 ne kadar ilgi gördü? Yeni bir rapor, işletim sisteminin şu anda ne kadar cihazda kurulu olduğuna ışık tuttu.

Windows 11 Bilgisayarların %8,6'sında Kurulu Durumda

AdDuplex tarafından yapılan yeni bir araştırmada halihazırda kullanılmakta olan on binlerce sistem yakından incelendi ve bu veriler ışığında, incelenen bilgisayarların %8,6 oranındaki kısmında Windows 11'in yüklü olduğu tespit edildi.

Windows 11 ile sunulan yenilikler ve geliştirmeler kullanıcı tabanında oldukça olumlu karşılanmıştı. Nitekim ekim ayının ilk haftasında resmi olarak kullanıma sunulan işletim sistemi, sadece üç hafta gibi kısa bir sürede %5 kullanım payını geride bırakmayı başarmıştı. Aslında bu payın yakın bir dönemde hızla yükselmeye devam edeceği aşikar:

Öncelikli olarak değişen sistem gereksinimleri ile birlikte eski bilgisayara sahip olan kullanıcıların yeni sürüme geçiş yapmakta zorlandığını hatırlatmak isterim. Ayrıca yeni sürümün kararlılık durumundan endişe eden kullanıcılar da, yükseltme öncesinde bir süre daha beklemek gerektiğini düşünüyor.

Bu arada ufak bir kıyaslama yapabilmeniz için Windows 8, kullanıma sunulduğu ilk ayın sonunda %0,96 kullanım payına erişmişti ve sonrasındaki artışlar da kısıtlı kalmıştı. Bu bakımdan Windows 11, geçmişteki pek çok sürümden daha hızlı bir gelişim ivmesi yakalamış gibi gözüküyor.

Peki siz Windows 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ve yakın zamanda Windows 11'e geçmeyi düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.