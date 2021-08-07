Windows 11 Odaklanma Sorununu Spotify ile Çözecek

Yeni işletim sistemi Windows 11, odaklanma sorunu için yeni bir çözüm sunuyor. Bu çözüm yolu ise çoğu kişinin her rahatlamak istediğinde başvurduğu rahatlatıcı müziklerden geçiyor. Kullanıcılara sunulacak olan müziklerin ise Spotify'dan alınacağı belirtiliyor.

Yeni özellik daha çok ofis ortamında çalışanlara yardımcı olabilir. İşi gereğince günün büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirenler, rahatlamak için zaman zaman kendini müziğin kollarına bırakabiliyor.

Bu noktada dinlenen müzik de büyük bir rol oynuyor. Her müzik, bedeni ve zihni dinlendirmede etkili olmuyor. Microsoft ise kullanıcıların üzerindeki yorgunluktan kurtulmasını sağlamak için Spotify'dan yardım alıyor.

Windows 11 Odaklanma Özellikleri ile Geliyor

Yeni işletim sisteminde işlerinizi bilgisayarınız üzerinden yerine getirirken zihninizi dinlendirmek için konsantre olmanıza yardımcı olacak bir süreç başlatma şansına sahip olabilirsiniz. Microsoft özellikle ofis çalışanlarının işine daha iyi konsantre olmasını sağlamak için odaklanma özelliği ile geliyor.

Microsoft Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay'ın paylaşmış olduğu yeni bir tweete göre yeni özellik, odaklanmanıza yardımcı olmak için Spotify çalma listesinden yararlanmanıza olanak tanıyor.

İşletim sistemi ile yapılan yeniliklerde öne çıkan tek özellik bununla sınırlı değil. Günlük hedefler belirleyerek odaklanmanızı sağlayacak yepyeni bir alan da olacak. Ayrıca belirli işleri yerine getirmek için yeni bir süreç başlatabilir ve küçük molalarla zinde kalabilirsiniz.

Yeni özellikler aslına bakılacak olursa salgından sonra ofise dönüşte konsantrasyon sorunu yaşaması muhtemel çalışanların eski ortamına yeniden alışma sürecini kolaylaştırabilir. Bu çalışanların uzun bir süreden beri işini evden devam ettirdiği için ofis ortamına şu an hiç olmadığı kadar yabancı olduğu tahmin ediliyor. Ofise dönüşte çoğunun odaklanma sorunu yaşaması da olası görünüyor.

İşletim sistemi hala beta sürecinde olduğundan ve kararlı sürüme geçmesine oldukça uzun bir süre olduğundan ofis ortamına alışma sürecinde çoğu çalışan Windows 11'in yeni özelliklerinden faydalanma fırsatını kaçırabilir ancak büyük şirketlerin şu anda ofise dönüş tarihini erteleme gibi ihtimalleri olduğu göz önüne alındığında birçok çalışan yeni işletim sisteminin sağladığı özelliklerden yararlanma fırsatı elde edebilir.

Yeni özelliğin yalnızca çalışanlara değil öğrencilere de büyük katkısı olacağı öngörülüyor. Ders çalışırken odaklanmakta sorun yaşayan öğrenciler, Windows 11 odaklanma özellikleri sayesinde dersine konsantre olabilir.