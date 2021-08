Windows 11 Odaklanma Sorununu Spotify ile Çözecek

Yeni işletim sistemi Windows 11, odaklanma sorunu için yeni bir çözüm sunuyor. Bu çözüm yolu ise çoğu kişinin her rahatlamak istediğinde başvurduğu rahatlatıcı müziklerden geçiyor. Kullanıcılara sunulacak olan müziklerin ise Spotify'dan alınacağı belirtiliyor.

Yeni özellik daha çok ofis ortamında çalışanlara yardımcı olabilir. İşi gereğince günün büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirenler, rahatlamak için zaman zaman kendini müziğin kollarına bırakabiliyor.

Bu noktada dinlenen müzik de büyük bir rol oynuyor. Her müzik, bedeni ve zihni dinlendirmede etkili olmuyor. Microsoft ise kullanıcıların üzerindeki yorgunluktan kurtulmasını sağlamak için Spotify'dan yardım alıyor.

Yeni işletim sisteminde işlerinizi bilgisayarınız üzerinden yerine getirirken zihninizi dinlendirmek için konsantre olmanıza yardımcı olacak bir süreç başlatma şansına sahip olabilirsiniz. Microsoft özellikle ofis çalışanlarının işine daha iyi konsantre olmasını sağlamak için odaklanma özelliği ile geliyor.

Microsoft Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay'ın paylaşmış olduğu yeni bir tweete göre yeni özellik, odaklanmanıza yardımcı olmak için Spotify çalma listesinden yararlanmanıza olanak tanıyor.

Another first look from the team...#FocusSessions on #Windows11 coming soon. This has been a game-changer for me, especially with @Spotify integration #Productivity #Creativity #WindowsInsiders pic.twitter.com/HfJh4niDiS