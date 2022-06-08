Windows 11'in Önemli Güncellemesini Erkenden Yükleyebilirsiniz

Microsoft, bir sonraki büyük Windows 11 güncellemesini bugün son testlerle birlikte Release Preview üyesi kullanıcılarına yayınlıyor. Windows 11 22H2'nin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor ve işletim sisteminde yeni Başlat menüsü klasörleri, güncellenmiş dokunma hareketleri ve görev çubuğu için sürükle ve bırak dâhil olmak üzere bir dizi büyük değişiklik içeriyor.

Microsoft'un güncellemeyi Windows Update aracılığıyla resmî olarak yayınlamasını beklemenin yanı sıra, Windows 11'in Windows Update bölümündeki Windows Insider seçeneği aracılığıyla mevcut son sürüme erişebilirsiniz. Windows Insider'a kaydolmak için komutları izlemeniz yeterli. Insider Programı'na dâhil olduktan sonra Release Preview seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Sürükle ve Bırak Özelliği Nihayet Windows 11'e Geliyor

Windows 11 22H2'de görev yöneticisi yeni bir karanlık mod ve çok daha iyileştirilmiş bir düzen ile büyük bir yeniliğe kavuşuyor. Uygulamaların sistem kaynaklarını tüketmesini sınırlamanıza izin veren bir verimlilik modunun yanı sıra karanlık temaya uygun yeni bir komut çubuğu içeriyor. Windows 11'de Snap Layouts hayranıysanız, bir uygulamayı pencerenin en üstüne sürüklemenize ve kullanabileceğiniz tüm düzenleri ortaya çıkarmanıza izin verecek yeni bir özellik bu güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunuluyor. Microsoft ayrıca Odaklanma özelliğini Rahatsız Etmeyin modunu içerecek şekilde geliştiriyor. Bu mod, yalnızca gerçekten önemli olanları görebilmeniz için bildirimleri hızla susturmayı çok daha kolay hâle getirecek.

Çoğu Windows 11 kullanıcısı, dosyaları Photoshop gibi uygulamalara sürüklemenize olanak tanıyan, sürükle ve bırak özelliğinin görev çubuğuna döndüğünü duymaktan memnun olacak. Keza forumlarda da kullanıcıların görüşlerine bakılırsa bu güncellemenin en can alıcı noktası bu. Bunun yanı sıra yeni başlat menüsü klasörleri, Windows 11 kullanıcılarının Başlat menüsünün sabitlenmiş bölümünü düzgün bir klasör düzenine göre özelleştirmesine de olanak tanıyacak.

Windows 11 22H2, bu yılın ilerleyen zamanlarında, tahminlere göre Eylül ayında resmî olarak herkese açık şekilde sunulacak.