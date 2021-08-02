Windows 11 Paint Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Windows 11 Paint görüntüsü paylaşıldı. Microsoft, yenilenen Paint uygulamasının görselini bir stok fotoğraf sitesine yükledi. Peki, Paint uygulamasının yeni tasarımı nasıl bir görünüme sahip? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Windows 11 Paint Uygulaması Nasıl Görünüyor?

İlk olarak 1985 yılında Windows 1.0 ile birlikte sunulan Paint uygulaması, geçmişten günümüze kadar Windows işletim sistemlerinin temel bir parçası haline geldi. Çok sayıda kullanıcı tarafından boş zamanı değerlendirme, karalama yapmak ve küçük çaplı çizimler oluşturmak için kullanılan Paint, ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Unsplash isimli stok fotoğraf sitesine bazı görseller yükledi. Şirket tarafından yüklenen görsellerde bir kişi, Windows 11 işletim sistemine sahip olan bir cihazda Paint uygulaması üzerinden çizim yapıyor.

Paylaşılan görsellerde dikkat çeken kısım ise Paint uygulamasının farklı bir tasarıma sahip olması. Modern bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Paint uygulaması oldukça dikkat çekti. Görsele baktığımızda üst kısımda yer alan renk seçeneklerinin kare yerine daire şeklinde tasarlandığını görüyoruz.

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta ise "geri", "ileri" ve "kaydet" butonlarının menü sekmesine taşınması. Bunların yanı sıra uygulamada yeni simgeler tercih edilmiş. Görünüşe göre yenilenen Paint uygulaması ile çizim yapmak çok daha keyifli hale gelecek.

Görsellere baktığımızda Microsoft'un tıpkı yeni işletim sisteminde olduğu gibi Paint uygulamasında da tasarım konusunda büyük bir değişikliğe imza atacağını görüyoruz. Uygulamanın söz konusu değişiklik ile birlikte çok daha başarılı bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Söz konusu sürümün şu anda Windows 11 işletim sisteminde yer almıyor fakat ilerleyen zamanlarda yayımlanacak olan güncellemeler ile birlikte yeni sürüm Windows 11'e eklenecektir.

Paint uygulamasının yenilenen tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu çizim uygulamasının yenilenen kullanıcı arayüzü başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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