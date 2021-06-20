Windows 11 Performansı Test Edildi (Video)

Windows 11 performansının ne durumda olduğunu merak eden bir YouTuber, test gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test, yeni işletim sisteminin sunduğu hız hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor.

Windows 11 Performansı Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde Windows 11'in ISO dosyası sızdırılmıştı. Sızdırılan ISO dosyası ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un yeni Windows işletim sisteminin nasıl bir görünüme sahip olacağı belli olmuştu. Windows 11'in tasarımı MacOS işletim sisteminin tasarımına benzerliği ile dikkat çekmişti.

Ben Anonymous isimli bir YouTuber, tanıtımına sayılı günler kalan yeni Windows iletim sisteminin performansını analiz etti. İşletim sistemine birtakım testler uygulayan YouTuber, hız konusunda Windows 11'in Windows 10'a kıyasla neler sunduğunu gözler önüne serdi.

Anonymous, söz konusu testi Intel Core i7-10875H işlemcinin ve NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ekran kartının yer aldığı bir dizüstü bilgisayarda yaptı. Kullanıcı, ilk olarak Windows 10'a ardından Windows 11'e bazı testler uyguladı.

3DMark'ın Time Spy testinde Windows 10 6872 puan alırken Windows 11 ise 7426 puan almayı başardı. GPU konusunda Windows 10 6928, Windows 11 ise 7426 puan aldı. CPU tarafına baktığımızda ise Windows 10'un 6573, yeni işletim sisteminin ise 8886 puan aldığını görüyoruz.

Geekbench testinde Windows 10, tek çekirdek performansında 1138 puanda kalırken yeni işletim sistemi ise tek çekirdek performansında 1251'e ulaştı. Video, çok çekirdek performansı konusunda Windows 10'un 6284, Windows 11'in ise 7444 puana ulaştığını gözler önüne seriyor.

Çok sayıda kullanıcının kafasında Windows 11'in açılış hızı ile ilgili bazı soru işaretleri bulunuyordu. Anonymous tarafından yayımlanan video ile birlikte bu soru işareti de giderilmiş oldu. Yayımlanan videoya göre Windows 11, 13 saniyede açılıyor. Windows 10 ise 16 saniyede açıldı. Tanıtılmasına sayılı günler kalan işletim sisteminin açılış hızı konusunda da Windows 10'a kıyasla çok daha iyi olduğunu görüyoruz.

22 dakika 59 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz. Siz, yeni işletim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.