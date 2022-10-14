Windows 11 Pratik Ekran Özelliği Geliyor

Microsoft Surface etkinliğinde tanıtılan cihazlara ek olarak Windows 11'e yakında gelecek olan bazı özelliklerin de tanıtımı yapıldı. Yeni özellikler arasında Snipping Tool (Ekran Alıntısı Aracı) dikkat çekti.

Windows 11 Ekran Kaydı Almayı Kolaylaştırıyor

Windows kullanıcıları video kaydı almak için Xbox Game Bar'da bulunan özelliği kullanıyordu. Bazıları ise üçüncü taraf uygulamaları kullanmak zorunda kalıyordu. Ekran Alıntısı Aracı'na gelecek yeni özellik ile artık görüntü kaydı almak Windows kullanıcıları için kolaylaşacak.

Yakında gelecek kayıt özelliği hakkında fazla ayrıntıya yer verilmedi. Insider güncellemeleri ile birlikte özelliğin kullanıma sunulacağına dair bilgiler geliyor. Microsoft aynı zamanda Insiders kanalında Windows 11 Fotoğraflar uygulaması için iCloud Photos entegrasyonu olacağını da etkinlikte duyurmuştu.

Birkaç hafta içinde Dosya Gezgini sekme özelliği de diğer birçok yenilik ile birlikte gelecek.