Windows 11'e Reklam Gelebilir

Bir süredir Microsoft'un Windows işletim sistemlerinde reklam göstermek istediği hakkında iddialar vardı. Son yapılan güncellemeyle birlikte bu özelliğin nasıl görüneceği deneniyor olabilir.

İddiaya göre 21 Mart tarihinde Windows Insider üyeleri için kullanıma sunulan yeni Windows 11 güncellemesi, reklamlara oldukça benzeyen ilginç bir bildirim türü içeriyor.

Windows 11 Reklamları Nasıl Görünecek

Yeni sunulan güncellemeyle birlikte Microsoft'un Windows'ta reklam göstermek için gerekli tüm şartları hazırladığı iddia ediliyor. Buna göre Microsoft'un 2022 Kasım ayında Windows test kullanıcıları için tanıttığı Windows reklamları ve bildirimleri, tüm kullanıcılar için eklenecek.

Bazı kullanıcılar, Windows bildirimlerinin özellikle bilgisayarla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşıldığı durumda gönderilmesi gerektiğini öne sürerek bildirim destekli bir reklam stratejisinin kullanıcı deneyimini kötü etkileyebileceğini belirtiyor. Öte yandan iddialara göre Microsoft reklamları Windows 11'e eklemekte oldukça kararlı.