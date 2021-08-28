Windows 11 sistem gereksinimleri güncellendi. Windows Insider topluluğundan gelen geri bildirimlere dayalı olarak Windows 11 minimum sistem gereksinimlerine ilişkin bir değişiklik yayınlandı. Değişiklik, özellikle eski Intel işlemcilerini kullanan bilgisayar sahiplerinin işine yarayacak gibi görünüyor.

Microsoft, Windows 11 minimum sistem gereksinimlerini daha fazla Intel CPU içerecek şekilde güncelledi. Resmi bir blog gönderisi aracılığıyla Microsoft, Windows Insider'ın OEM'lerle olan seçenekleri test etmesi ve keşfetmesinden sonra, minimum sistem gereksinimlerinin artık Windows 11 ile uyumlu olacak ek eski Intel CPU'ları içerdiğini, ancak diğer ön koşulların hala geçerli olduğunu duyurdu.

Windows 11 minimum sistem gereksinimleri değişti

Microsoft, Haziran ayında Windows 11'i duyurdu ve şu anda en son işletim sistemini beta olarak test ediyor. Yeni işletim sistemi, birkaç derin değişiklikle birlikte Windows platformuna görsel bir revizyon getiriyor.

Microsoft, piyasaya sürüldüğü sırada, Windows 11'i çalıştırmak için birkaç temel minimum gereksinim olduğunu duyurdu. Bunlar arasında uyumlu bir 64 bit işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama, UEFI güvenli önyükleme, belirli grafik gereksinimleri ve TPM 2.0 yer alıyordu. 2017'den daha eski CPU'lar desteklenmediği için biraz karışıklığa neden oldu ve Windows 11'i çalıştırmak için kullanıcıların CPU'larını yükseltmeleri gerekecekti.

Şirket yeni blogunda yukarıda belirtilen gereksinimlere bağlı kalsa da, Windows Insider ve OEM ile test ettikten sonra uyumluluk listesine birkaç Intel CPU daha ekledi. Uyumlu CPU listesine yapılan yeni eklemeler arasında Intel Core X serisi ve Xeon W serisi yer alıyor. Intel Core 7820HQ CPU'lar da listede yeni.

AMD CPU'lara gelince, henüz güncelleme yaşanmadı. Microsoft, AMD ile ortaklaşa AMD Zen işlemcilerini dikkatle analiz ettiğini söyledi.

Ayrıca Boot Camp aracılığıyla MacBook için Windows 11 desteği hakkında hala bilgi yok. Görünüşe göre MacBook kullanıcıları, TPM 2.0 gereksinimi nedeniyle Windows 11'i en azından resmi olarak yükleyemeyecekler. 9to5mac, Apple'ın Intel Mac'lerinde TPM 2.0 için hiçbir zaman destek sunmadığını ve bu nedenle hepsini Windows'un en yeni sürümüyle uyumsuz hale getirdiğini belirtiyor.

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