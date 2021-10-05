Windows 11 Sorunlarla Birlikte Geldi

Microsoft bugünün erken saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden Windows 11 ISO dosyalarını kullanıcılara sundu. Bünyesinde yeni işlevsel özellikler barındıran ve teknoloji tutkunlarının hızlıca indirip cihazlarına kurduğu kararlı sürümün bazı önemli hatalarla birlikte geldiği tespit edildi.

Windows 11 Hataları Neler?

Microsoft tarafından kısa bir süre önce duyurulan ve bugün itibarıyla resmi dosyaları yayınlanan Windows 11, hepsi birbirinden dikkat çekici bazı yeni özelliklerle birlikte geliyor. Şirketin resmi dosyaları yayınlamasının üzerinden kısa bir süre geçmiş olsa da, bilinen hatalar listesinin gitgide uzadığı fark ediliyor.

Bu kapsamda standart kullanıcıları ilgilendiren en önemli problem, internet hızı ile ilgili gibi gözüküyor. Şirketin onayladığı sorunlar listesinde yer alan bu sorun, işletim sisteminin farklı internet hızları ile uyumluluk sorunları yaşadığı anlamına geliyor. Yani olması gerekenden çok daha yavaş internet hızları görmeniz mümkün olabilir.

Ayrıca çevrim içi forumlarda kullanıcıların fazlasıyla şikayetçi olduğu kararlılık ve performans sorunlarını vurgulamaya gerek dahi duymuyoruz çünkü sayısız miktarda konfigürasyon yapılandırması, erken bir tarihte çeşitli kararlılık sorunlarına neden olacaktır.

Tamindir olarak tavsiyemiz Windows 11'i birincil bilgisayarınızın birincil depolama birimine, en azından bir süre daha, kurmamanız yönünde. Şirket 12 Ekim 2021 tarihinde kümülatif bir güncelleme yayınlayacağı için, sadece yedi gün beklemek dahi performansı ve kararlılığı artıracaktır.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli TPM: TPM 2.0

TPM 2.0 Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Windows 11 işletim sistemini kullanabilmek için, 64-bit mimariye sahip bir işlemci kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu işlemci en az çift çekirdekli olmalı ve her bir çekirdek, yine en az 1 GHz frekansında çalışabilmeli. Tabii ki teknik bileşenler ne kadar güçlü olursa, deneyiminiz de o kadar akıcı olacaktır.

Bu detaylara ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama gereksinimi olan Windows 11, Windows 10 ile çalışan pek çok bilgisayarda çalışabilecek bir teknik gereksinim listesine sahip. Tabii ki minimum sistem gereksinimlerini tek tek kontrol etmek yerine test aracını indirerek de bunu yapabilirsiniz.

Bilgisayarınız Windows 11 ile Uyumlu mu?

Tabii ki Windows 11 ile değişen sistem gereksinimlerinin ardından, kurulum öncesinde cihazınızın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını sorgulamalısınız. Kullandığınız bilgisayarın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını anlamanın en kolay yolu PC Health Check uygulamasını indirmek ve cihazınıza kurmak olacaktır. Microsoft tarafından yenilenen uygulama, şu andan itibaren bilgisayarınızın Windows 11 uyumluluğuna dair analiz yapabiliyor ve sonucu size bildiriyor.