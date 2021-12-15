Windows 11 SSD Yavaşlatma Sorunu Çözüme Kavuştu

Microsoft tarafından kısa bir süre önce kullanıma sunulan Windows 11, o zamandan bu yana çeşitli hatalarla gündeme geldi. Bunların en yenisi, NVMe SSD kullanan bilgisayarlardaki yazma hızının önemli ölçüde düşmesi ile ilgiliydi. Görünüşe göre Windows 11'in SSD yavaşlatma sorunu çözüme kavuştu.

Windows 11 SSD Yavaşlatma Sorunu Neydi?

Bilgisayarlarında Windows 11 yüklü olan kullanıcıların bazıları, işletim sisteminin NVMe SSD sürücülerinde daha düşük yazma hızına neden olduğunu iddia etmişti. Tabii ki bu sorun her kullanıcıyı etkilemiyordu ancak sorundan etkilenenler, potansiyel olarak yüzde 10 ila yüzde 50 arasında potansiyel hız kaybına uğruyordu.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada sorunun farkında olunduğu ve çözüm için üzerinde çalışıldığı vurgulanmıştı. Kısa bir süre önce yayınlanan KB5008215 sürüm numaralı güncellemenin ardından kullanıcılar, büyük ölçüde sorundan kurtulmuş gibi gözüküyor.

Bilgisayarınızda hangi sürücü tipini kullanıyor olursanız olun (HDD, NVMe SSD, SATA SSD) işletim sisteminin son güncellemesini yüklemenizi tavsiye ederiz. KB5008215 sürüm numaralı güncelleme, bilgisayarınızın genel anlamda daha kararlı çalışmasına yardımcı olacaktır.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli TPM: TPM 2.0

TPM 2.0 Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Windows 11 işletim sistemini kullanabilmek için, 64-bit mimariye sahip bir işlemci kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu işlemci en az çift çekirdekli olmalı ve her bir çekirdek, yine en az 1 GHz frekansında çalışabilmeli. Tabii ki teknik bileşenler ne kadar güçlü olursa, deneyiminiz de o kadar akıcı olacaktır.

Bu detaylara ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama gereksinimi olan Windows 11, Windows 10 ile çalışan pek çok bilgisayarda çalışabilecek bir teknik gereksinim listesine sahip. Tabii ki minimum sistem gereksinimlerini tek tek kontrol etmek yerine test aracını indirerek de bunu yapabilirsiniz.